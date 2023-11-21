الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن 3 سنوات لعامل بتهمة تزوير محررات رسمية في كرداسة

سجن
سجن

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة المتهم «ع.م.ح» بتزوير محررات رسمية في دائرة قسم شرطة كرداسة، بالسجن 3 سنوات، كما أمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات في القضية رقم 12187 لسنة 2022.

التحقيقات كشفت قيام المتهم بالاشتراك مع آخر في تزوير محررات رسمية «توكيلات خاصة»، بأن أمد المتهم، ببيانات ومعلومات المواد إثباتها على غرار المحررات الرسمية، فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وهذه المساعدة.

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كما كشفت التحقيقات أن المتهم استعان بآخر مجهول بتزوير ختم شعار النسر، واستخدامه في مهر المستندات المزورة وتم إحالته إلى محكمة جنايات الجيزة التي أصدرت حكمها السابق. 

السجن 3 سنوات كرداسة تزوير محررات رسمية تزوير ختم شعار النسر

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