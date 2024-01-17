الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"ورٌونا عرض كتافكم" .. خالد أبوبكر ينتقد تعامل النواب مع وزير التموين

خالد أبوبكر
خالد أبوبكر

قال الإعلامي خالد أبوبكر، إن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على مصيلحي، تعرض لهجوم كبير في البرلمان ولم ترحمه الأغلبية ولا المعارضة. 

وأضاف، خلال حلقة برنامجه "كل يوم"، والمذاع عبر فضائية on، أن من حق البرلمان أن يهاجم أي مسئول ويمكن أن يتهمه علنًا، مؤكدًا أنه لابد من  اللياقة وذلك لوضع اعتبار للدولة المصرية.

نائب للحكومة: ورونا عرض كتافكم

وتابع أن كلمة قيلت أغضبته خلال هذه الجلسة خاصة أن الحكومة خلال هذه الأيام أصبحت فريسة، مؤكدًا أنه لا يجوز لنائب بالبرلمان أن يقول للحكومة "ورونا عرض كتافكم"، ورغم أنه قانونيًا لا شيء عليه، ولكن النقد لا يكون بهذا الشكل ويجب اختيار المفردات.

وأشار إلى أن وزير التموين والتجارة الداخلية تم التضحية به من النواب داخل المجلس، وتعرض للهجوم ولم يشهد أي مدح.

خالد ابوبكر وزير التموين البرلمان لم ترحمه الأغلبية المعارضة التضحية به

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