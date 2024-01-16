الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

برلماني مهاجمًا وزير التموين: سوء الإدارة أدت لاشتعال النيران في الأسعار

النائب محمد عبدالعليم
النائب محمد عبدالعليم داوود

قال النائب محمد عبدالعليم داوود، عضو مجلس النواب، إن العديد من طلبات الإحاطة مقدمة ضد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على مصيلحي، بسبب ارتفاع الأسعار واختفاء بعض السلع وظهورها بأسعار مرتفعة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن هناك مشكلة يعاني منها المواطن وهي الغلاء، مشيرًا إلى أن هناك نسبة لإفقار الشعب وتجويعه لما يحدث من سياسات خاطئة وزيادات أسعار أشعلت النيران في الأسواق.

وأكد أنه يوجد مشكلة في الأرز والزيوت والسكر رغم أن البنجر ملقى في الشوارع، مشيرًا إلى أنه يوجد سوء إدارة أدت لاشتعال النيران في الأسعار واختفاء السلع  أدى إلى انخفاض الجنيه في الأسواق.

على وزير التموين الرحيل إذا لم يستطع تنفيذ خطته

وتابع، أنه إذا كان وزير التموين هو جزء من المنظومة ولا يستطيع تنفيذ خطته فعليه الرحيل فمصر مليئة بالخير ويوجد ثروة بشرية يجب استثمارها بشكل صحيح.

وزير التموين سوء إدارة لاشتعال النيران الأسعار اختفاء السلع سياسات خاطئة

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