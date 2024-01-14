الأحد 14 يناير 2024
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مصر

د.أيمن عاشور: نتطلع إلى الاستفادة من الخبرة السويسرية فى مجال التعليم التكنولوجى

الدكتور أيمن عاشور
الدكتور أيمن عاشور

استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إيفون باومان سفيرة سويسرا لمصر؛ لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر وسويسرا في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور شريف صالح رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، وذلك بمقر الوزارة بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

في بداية اللقاء أكد الوزير العلاقات المُتميزة التي تربط بين مصر وسويسرا في مختلف المجالات، خاصة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى ما تتمتع به الجامعات السويسرية من سمعة عالمية كبيرة، معربًا عن تطلعه إلى زيادة التعاون العلمي والتكنولوجي، وتبادل الخبرات بين البلدين.

كما بحث اللقاء سبل التعاون المشترك بين مصر وسويسرا في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، حيث أكد الوزير أهمية هذا التعاون في تعزيز التبادل الثقافي والعلمي بين البلدين، وتبادل الخبرات في مختلف المجالات التعليمية والبحثية.

وأعرب الوزير عن تقديره للدعم السويسري لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، والذي يتمثل في برامج التعاون المختلفة التي يتم تنفيذها بين الجامعات المصرية والجامعات السويسرية، ومنح التبادل الطلابي والأكاديمي.

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بحث وتبادل الخبرات بين البلدين

وخلال اللقاء، تم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، منها إمكانية التعاون في مجال التدريب والتعليم المهني، بما يسهم في تأهيل الشباب المصري لسوق العمل، وإمكانية التعاون في مجال التبادل الطلابي والأكاديمي، بما يُسهم في تبادل الخبرات بين الجامعات المصرية والجامعات السويسرية، فضلًا عن توفير عدد من المنح الدراسية للطلاب المصريين.

وتحدث الوزير عن استراتيجية التعليم العالي المصرية والاهتمام الذي توليه الدولة لملف التعليم العالي، وذلك من خلال التوسع في إنشاء العديد من الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، فضلًا عن الجامعات التكنولوجية، كما لفت الوزير إلى التنوع في التخصصات بتلك الجامعات، والتي تواكب التطور التكنولوجي العالمي وتلبية احتياجات سوق العمل.

وتطرق الدكتور أيمن عاشور إلى الاهتمام بالتعليم الفني، حيث تم إنشاء 10 جامعات تكنولوجية جديدة، والتي تمثل خُطوة مهمة على طريق تطوير التعليم الفني في مصر، ونافذة للطلاب المصريين؛ لاستكمال دراساتهم العليا، واكتساب المزيد من المهارات في تخصصات العلوم التطبيقية المختلفة، حيث تتميز هذه الجامعات بتقديم برامج تعليمية تكنولوجية متطورة، تتوافق مع احتياجات سوق العمل، كما تحرص هذه الجامعات على التعاون مع الجهات الصناعية المختلفة لتوفير التدريب العملي للطلاب، لافتًا إلى أهمية الاستفادة من الخبرة السويسرية في هذا المجال.

وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن مصر لديها 9 أفرع لجامعات أجنبية مرموقة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تضم مجموعة متنوعة من البرامج الدراسية في مختلف المجالات، مثل الهندسة، والعلوم، والطب، والعلوم الإنسانية، والعلوم الاجتماعية.

ومن جانبها، أشادت سفيرة سويسرا بمستوى العلاقات المتميزة بين مصر وسويسرا، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون في تنفيذ المشروعات العلمية المشتركة بين البلدين، مثمنًا دعم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية للاستثمار في التعليم، وتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية.

كما استعرضت سفيرة سويسرا تجارب التعاون بين مؤسسات التعليم العالي السويسرية والمصرية، ومنها توقيع إعلان نوايا بين جامعة بدر وجامعة مدرسة إدارة الأعمال والضيافة في لوزيرن بسويسرا عام 2020.

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