منتدى المستقبل للفكر والإبداع يناقش ديوان "كانت هنا موسيقى".. الثلاثاء

يعقد منتدى المستقبل للفكر والإبداع، في تمام السابعة من مساء الثلاثاء المقبل، في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، ندوة نقدية لمناقشة ديوان "كانت هنا موسيقى" للشاعر جمال القصاص، ويناقش الديوان الكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله، والشاعر والناقد د. أمجد ريان، والكاتب والناقد أحمد الفيتوري، وتدير الندوة الكاتبة الروائية إنجي همام.

ويعيش الشاعر جمال القصاص حالة من التوهج الإبداعي، حيث صدر له خلال شهر مايو الماضي 2023، ديوانه المعنون بـ"مثل قبلة وأكثر"، عن دار ميريت للنشر والتوزيع.

"كانت هنا موسيقى" محطة نوعية فى مسيرة جمال القصاص

وصدر ديوان "كانت هنا موسيقى" حديثا عن دار “بدائل” للنشر في القاهرة، ويعد استكمالا لمسيرة شعرية حافلة لأحد أهم الشعراء في العالم العربي. ويأتي "كانت هنا موسيقى" بعد عدد من الدواوين التي شكلت محطات نوعية في مسيرة القصاص، وفي متن الشعرية الجديدة بتحولاتها المتعددة في الآن نفسه، بدءا من ديوانه الأول (خصام الوردة) في العام ١٩٨٤، ومرورا بدواوينه المختلفة "شمس الرخام"، و"ما من غيمة تشعل البئر"، و"السحابة التي في المرآة، و"من أعلى بمحاذاة الموسيقى"، و" كولمبس على الحافة، و"الإسكندرية رباعية شعرية"، و"نساء الشرفات"، ووصولا إلى "جدار أزرق"، و"تحت جناحي عصفور"، و"بالكاد يعبر الشارع"، و"مثل قبلة وأكثر"، وغيرها.

جوائز وتكريمات حازها جمال القصاص

وحاز جمال القصاص عددا من الجوائز والتكريمات، من بينها حصوله في العام 1998 على جائزة "كفافيس" الدولية في الشعر.

ويعد منتدى المستقبل للفكر والإبداع أحد اهم الحلقات النقدية في الثقافة المصرية والعربية، وتعضيد الثقافة الوطنية.

ويطمح المنتدى كما جاء في بيانه التأسيسي"إلى أن يكون أعلى تمثيلات الموضوعية عبر إعادة الاعتبار لمفهوم القيمة من خلال تقديم النماذج الإبداعية المعبرة عن القيم الطليعية المتجددة".