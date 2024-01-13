السبت 13 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

بحضور أسرة "ناصر"..

احتفالية السد العالي بالمركز الثقافي الروسي.. الإثنين

الرئيس جمال عبد الناصر
الرئيس جمال عبد الناصر

ينظم البيت الروسي بالقاهرة بالتعاون مع بيت العيلة للثقافة والفن، احتفالية كبرى فى الذكرى الـ 64 لوضع حجر الأساس لبناء السد العالى، فى الساعة الخامسة مساء الإثنين 15 يناير بمسرح المركز الثقافى الروسي.

عبد الحكيم جمال عبد الناصر.. أبرز المشاركين في احتفالية السد العالي

تتضمن الاحتفالية كلمات لكل من مراد جاتين مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر، والمهندس صبرى العشماوى رئيس جمعية بناة السد، وشريف جاد رئيس جمعية الخريجين، والمستشار شريف الجندى رئيس ملتقى بيت العيلة، والكاتب الصحفى محمد الشافعى، كما يلقي المهندس عبد الحكيم جمال عبد الناصر كلمة عن أسرة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.

كما تتضمن الاحتفالية فقرات فنية يشارك فيها كل من ادهم الجمال، والمطربة امنية طارق، والمطربة هالة الديبيكي، والمطرب محمد فوزى، والمطرب محمد وحيد والمطربة الجزائرية امينة، والمطرب النوبى خالد منير، كما يعرض فيلما تسجيليا عن مرحلة بناء السد العالي وتختتم الاحتفالية التي يديرها المستشار شريف الجندى بتكريم 25 مهندسا من بناة السد العالى.

تاريخ السد العالي 

سد أسوان العالي أو السدّ العالي هو سد مائي على نهر النيل في جنوب مصر، أنشئ في عهد جمال عبد الناصر وقد أسهم السوفييت في بنائه. 

تملكه وتُشغله الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، وقد ساعد السد كثيرًا في التحكم على تدفق المياه والتخفيف من آثار فيضان النيل. يستخدم لتوليد الكهرباء في مصر. طول السد 3600 متر، عرض القاعدة 980 متر، عرض القمة 40 مترا، والارتفاع 111 متر.

حجم جسم السد 43 مليون متر مكعب من إسمنت وحديد ومواد أخرى، ويمكن أن يمر خلال السد تدفق مائي يصل إلى 11،000 متر مكعب من الماء في الثانية الواحدة. بدأ بناء السد في عام 1960 وقد قدرت التكلفة الإجمالية بمليار دولار شطب ثلثها من قبل الاتحاد السوفييتي. عمل في بناء السد 400 خبير سوفييتي وأكمل بناؤه في 1968. 

ثبّت آخر 12 مولد كهربائي في 1970 وافتتح السد رسميًا في عام 1971، ولكن أدى السد العالي إلى تقليل خصوبة نهر النيل وعدم تعويض المصبات في دمياط ورأس البر بالطمي مما يهدد بغرق الدلتا بعد نحو أكثر من مائة عام وبسبب بعض العوامل الأخرى مثل الاحتباس الحراري وذوبان الجليد بالقطبين الشمالي والجنوبي بتأثير سلبي من طبقة الأوزون.

 وتجدر الإشارة هنا إلى أن أول من أشار إلى بناء هذا السد هو العالم العربي المسلم الحسن بن الحسن بن الهيثم -(ولد عام 965م وتوفى عام 1029م). والذي لم تتح له الفرصة لتنفيذ فكرته بسبب عدم توفر الآلات اللازمة لبنائه في عصره.

البيت الروسى بالقاهرة بناء السد العالي المركز الثقافي الروسي عبد الحكيم جمال عبد الناصر اسرة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر

الأكثر قراءة

مظاهرات غير مسبوقة فى تل أبيب تطالب برحيل نتنياهو

مساعدة مصر لحماس من خلال الأنفاق وتهريب قيادات المقاومة.. ما الحقيقة؟

هل وافقت مصر على التهجير القسرى لسكان غزة مقابل امتيازات مالية؟

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر فى مواجهة موزمبيق بأمم إفريقيا 2023

متوفر جميع ترددات قنوات بين سبورت الناقلة لكأس أفريقيا 2024

مصطفى بكرى يزف بشرى سارة حول الأوضاع الاقتصادية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أكاذيب الكذابين بالفطرة

د.أحمد الخميسى

من أحلام السعادة إلى وقائع الإبادة

وائل لطفي

الجماعة الكافرة!

د هند جاد

دكر فاخر.. على الآخر

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى

ماجد حبته

مندبة جديدة فى باب المندب!

وائل لطفي

سنوات الاقتصاد

محمد رفعت

بين البايع والمشترى..!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية ويغلق طرقًا رئيسية بين بلدات ومدينة الخليل

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين ويستولى على عشرات المركبات فى الخليل

الاحتلال يواصل قصف مناطق متفرقة فى قطاع غزة مخلّفًا عشرات الشهداء والجرحى