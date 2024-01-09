أبرزها وضع حجر أساس السد العالى.. حدث فى مثل هذا اليوم

وضع حجر أساس بناء السد العالي أبرز تواريخ حدث في مثل هذا اليوم، والتي نستعرضها لكم في هذا التقرير اليومي.

أبرز وقائع حدث في مثل هذا اليوم

حدث في مثل هذا اليوم، فرنسا تعلن الحرب علي إسبانيا ــ الافتتاح الرسمي لمقر الأمم المتحدة في نيويورك ــ انضمام ولاية كونتيكيت إلي الولايات المتحدة الأمريكية لتصبح الولاية الخامسة في الاتحاد ــ جان بيير بلانشار ينجح في أول تجربة في أمريكا للتحليق بمنطاد هوائي.

وحدث في مثل هذا اليوم: ولاية ميسسبي الأمريكية تنشق عن الاتحاد خلال الحرب الأهلية الأمريكية لتصبح الولاية الثانية المنشقة.

إيطاليا تعلن ضم طرابلس وبرقة وتمنح سكان المدنينتين الجنسية الإيطالية. تأسيس جماعة الإخوان المسلمين في الأردن ــ تعرض الإمبراطور الياباني هيروهيتو لمحاولة اغتيال.

وحدث في مثل هذا اليوم، أمريكا تغزو جزيرة لوزون الفلبينية ــ أمريكا تنجح في عملية أول نقل تلفزيوني عبر الأقمار الصناعية.

وحدث في مثل هذا اليوم، من العام 1960 الرئيس جمال عبد الناصر يضع حجر أساس بناء السد العالي، بعدما حصل علي قرض من روسيا قيمته 100 مليون دولار، لبناء السد، وبعد رفض البنك الدولي تمويل بناء السد العالي، وهو ما تبعه بقرار تأميم قناة السويس.

إنشاء منظمة الإوبك ــ قوات من الجيش الإسرائيلي تقوم بفرض حظر تجول في منطقة المسجد الأقصي ــ عودة العلاقات السورية المغربية بعد انقطاع دام لثلاثة سنوات.

فاليري بولياكوف، رائد الفضاء الروسي، يحطم رقمي قياسي للبقاء في الفضاء بـ 366 يوم ــ جون جرنج يتسلم السلطة في جنوب السودان، كأول رئىس لها بعد الانفصال عن شمال السودان. والسودان يصدر عملة الجنيه بدلا من الدينار.

وفيات حدث في مثل هذا اليوم

وحدث في مثل هذا اليوم، وفاة كل من: نابليون الثالث ــ مللك إيطاليا فيتوريو إمانويلي الثاني ــ الفنان إبراهيم خان ــ لاعب كرة القدم المصري حمادة إمام ــ المستشارة تهاني الجبالي ــ الإعلامي وائل الإبراشي.

مواليد حدث في مثل هدا اليوم

وحدث في مثل هذا اليوم، ميلاد كل من: الشاعر الإنجليزي توماس وارتون ــ الكاتب التشيكي كارل تشايبيك ــ الكاتبة الفرنسية سيمون دي بوفوار ــ الرئىس الأميريكي ريتشارد نيكسون ــ الكاتب المصري أحمد محمد عوف.