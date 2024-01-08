الإثنين 08 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الدستور بودكاست
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
el captain studio dostor paper الدستور
بودكاست

الثقافة

السبت.. "الفسطاط وأبوابها" على طاولة بيت السناري الأثري

عبد الرحمن الطويل
عبد الرحمن الطويل

الفسطاط وأبوابها محور الأمسية الثقافية التي يحتضنها بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب، التابع لمكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع مبادرة سيرة القاهرة.

الباحث عبد الرحمن الطويل يناقش الفسطاط وأبوابها

ويحل الباحث عبد الرحمن الطويل، في ضيافة بيت السناري الأثري في أمسية لمناقشة أحدث مؤلفاته الفسطاط وأبوابها، والصادر عن دار العين للنشر، وذلك في السادسة من مساء السبت 13 يناير الجاري، ويناقش الكتاب الباحث حسن حافظ.

وعن كتابه، قال مؤلفه الكاتب والباحث عبد الرحمن الطويل: الفسطاط وأبوابها يدرس تاريخ مدينة الفسطاط وتكوينها العمراني في عصور ازدهارها ومراحل اندثارها، وهو أول محاولة بالعربية لاستكشاف خطط الفسطاط ومعالمها وتنزيلها على مواقعها على الأرض، كما أنه أول دراسة لأبواب المدينة في عصورها المختلفة.

الفسطاط التي كانت عاصمة مصر قبل القاهرة، واقترنت بها لأكثر من أربعة قرون كمدينتين متوازيتين تمثلان العاصمة المصرية معًا، قبل أن يئول أمرها إلى الانحسار والاندثار بسبب النكبات والمجاعات، مع توسع القاهرة وازدهارها. وبرغم ما وصلنا من تفاصيل كثيفة عن عمران الفسطاط في عصور ازدهارها عبر كتب (الخطط) فإن ما كُتب عنها في العصر الحديث قليل ويميل إلى الإجمال، بسبب اندثار هذه المعالم منذ قرون، لذلك حمل هذا الكتاب على عاتقه مهمة فتح أبواب الفسطاط المغلقة واستكشاف معالمها وتاريخها العمراني.

أوضح “الطويل”: ينقسم كتاب الفسطاط وأبوابها، إلى قسمين: قسم تاريخي يتناول تاريخ العمران في إقليم الفسطاط وجذوره، ونشأتها ومجتمعها المبكر وتأسيس مؤسساتها الأولى، ثم ازدهارها وتوسعها، والمنافسة العمرانية بينها وبين القاهرة مع نشأة الأخيرة، وصولًا إلى محطات انحسار الفسطاط واندثارها والعوامل الداخلية والخارجية التي أدت إليه.

وقسم عمراني يستكشف أحياء المدينة ومعالمها وتطورها العمراني، وهو أول محاولة بالعربية في هذا الصدد بعد محاولات قليلة ومنقوصة لبعض المستشرقين، مع دراسة تفصيلية لأبواب المدينة وعلاقتها بأحياء المدينة عبر عصورها منذ القرون الهجرية الأولى حتى العصر العثماني، وهي دراسة تعد الأولى من نوعها لأبواب المدينة.

يشار إلي أن “عبد الرحمن الطويل”، شاعر وباحث في تاريخ الفسطاط والقاهرة القديمة، وفن التلاوة المصرية. ولد بالقاهرة عام 1988.

إضافة إلي كتابه الفسطاط وأبوابها، والي يشارك من خلاله في فعاليات الدورة الخامسة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، صدر له ديوان “بريق غيهبي” عام 2015، وديوان “سِفرُ لم يكن” عام 2017، ووثائقي “القرآن بأصواتهن” عام 2022، وشارك ضمن مجموعة مؤلفين في كتاب ("لقاهرة مؤرخة" الصادر عن دار العين للنشر أيضا بتحرير المعماري دكتور نزار الصياد 2024.

الفسطاط وأبوابها الباحث عبد الرحمن الطويل بيت السناري الأثري بالسيدة زينب دار العين للنشر معرض القاهره الدولي للكتاب تاريخ الفسطاط فن التلاوة المصرية مبادرة سيرة القاهرة

مواد متعلقة

ننشر القائمة الكاملة لإصدارات العربى فى معرض الكتاب

الروائى يحيى صفوت يكشف سر الحياة فى قلب دمية خشبية بمعرض الكتاب

مينا شحاتة يكشف لـ"الدستور" أحدث ترجماته في "القاهرة للكتاب"

الأكثر قراءة

قرار مفاجئ بشأن اجتماع مجلس إدارة الزمالك الليلة

منتجو الدواجن: السوق تحتاج لمضاعفة الأمصال لحماية إنتاج «الدورة الشتوية»

استقالة رئيسة وزراء فرنسا إليزابيث بورن

القسام: استهداف ناقلة جنود إسرائيلية والإجهاز على قوة خاصة

«غسلوا شرفهم».. حبس شقيقين في قتل فتاة وخبير زراعي بالمعصرة

إلعاد كتسير.. محتجز فى غزة يوجّه رسالة صادمة لنتنياهو بعد 94 يومًا من الحرب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

جيش الحرب على غزة، بدأ "المرحلة الثالثة".. وكأن العالم ينتظر المرحلة الأسوأ!

أحمد الصغير

من (أوليفر كرومويل) إلى (تونى بلير).. ملف بريطانيا الأسود فى دراما فلسطين!

ماجد حبته

قمة مصرية فلسطينية جديدة

وائل لطفي

الإفريقى الذى أحب مصر

عبدالوهاب داود

قبل أن تكتب روايتك الأولى

مدحت بشاى

ميلاد مجيد ورسالة حب ومواطنة

مؤمن المحمدي

ما تتحسبش كدا يا صاحبى

أحمد الصغير

إنه وائل الدحدوح..!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

هيئة الأسرى: معتقلات سجن الدامون يتعرضن لعقوبات مشددة

مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة فى قرية حدودية جنوب لبنان

اليوم الـ94 من العدوان.. 73 شهيدًا و99 جريحًا خلال الـ24 ساعة الماضية