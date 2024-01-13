السبت 13 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"بلا أثر سواي".. ديوان جديد للشاعرة صحر أنور ضمن إصدارات معرض القاهرة للكتاب

ديوان بلا اثر سواي
ديوان "بلا اثر سواي"

صدر حديثا عن دار التكوين  ديوان شعر "بلا أثرٍ سواي " للشاعرة الدكتورة صحر أنور، بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ 55 والتي تبدأ من 24 يناير الجاري وحتى 6 من شهر فبراير المقبل، كما تقرر إقامة حفل توقيع للديوان يوم الجمعة الموافق 26 يناير بجناح دار التكوين بالمعرض.

الديوان قدم له الشاعر الكبير أحمد الشهاوي

أما عن الديوان الذي  قدمه الشاعر الكبير أحمد الشهاوي، والذي كتب في مقدمته "الشَّاعرة التي قدَّمت لنفسها مُتَّكئةً على قداسة الحرْف، تؤكدُ أنَّ لا أثر سوى هذه الرُّوح التي نُفِخَتْ من الحرْف،إذْ لا علامة أَو رَسْم مُتخلِّف من شيء ما سواها، سوى ذات الشَّاعرة. ولا علامة أَو دَليل شاهِد على وُقُوع حادِثٍ ما سواها.وذلك الأثر الباقي هو المرئي والملمُوس، الذي يدلُّ على الذَّات الشَّاعرة في سعيها نحو رُوحها أولا والعالم الواسع من بعدها". 

جاء في ستين قصيدة، تفيض عذوبة وعاطفة مشوبة بالحزن والفقد غالبًا، وبالعتاب أحيانًا كثيرة، نستطيع أن نقول أنها تنتمي إلى المدرسة الرومانسية التي تتميز برهافة الحس، ولمحة الحزن التي لا تفارق شعراءها. تعبير صادق عن تجربتها الذاتية والشعرية في آنٍ. كما تتميز قصائدها باعتمادها على الصور الجمالية الممكنة والبديعة في نفس الوقت، تفضل الكتابة بنمط الشعر الحديث ؛ ولذا فإن موسيقى الشعر لديها جاءت هادئة ناعمة.

نبذة عن الشاعرة الدكتورة صحر أنور

أما عن الشاعرة الدكتورة صحر أنور، بالرغم من دراساتها المتعددة، وحصولها على الماجستير والدكتوراة في إدارة الأعمال حيث صدر لها كتاب بعنوان "نساء في عالم الأعمال" من دار النابغة  فقد بدأت في نشر كتاباتها وقصائدها منذ عام 2003 في مواقع ومجلات مصرية وعربية مختلفة، إلى أن قررت مؤخرا إصدار ديوانها الأول " بلا أثرٍ سواي "، وقريبا سيتم نشر ديوانها الثاني.

صحر أنور معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ 55 ديوان شعر بلا أثر سواي أحمد الشهاوى المدرسة الرومانسية

الأكثر قراءة

مساعدة مصر لحماس من خلال الأنفاق وتهريب قيادات المقاومة.. ما الحقيقة؟

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر فى مواجهة موزمبيق بأمم إفريقيا 2023

هل وافقت مصر على التهجير القسرى لسكان غزة مقابل امتيازات مالية؟

محتلون كاذبون.. هل أطلعت مصر إسرائيل على توقيت عملية طوفان الأقصى؟

متوفر جميع ترددات قنوات بين سبورت الناقلة لكأس أفريقيا 2024

ظهور مميز لـ محمد رمضان فى حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أكاذيب الكذابين بالفطرة

د.أحمد الخميسى

من أحلام السعادة إلى وقائع الإبادة

وائل لطفي

الجماعة الكافرة!

د هند جاد

دكر فاخر.. على الآخر

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى

ماجد حبته

مندبة جديدة فى باب المندب!

وائل لطفي

سنوات الاقتصاد

محمد رفعت

بين البايع والمشترى..!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية ويغلق طرقًا رئيسية بين بلدات ومدينة الخليل

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين ويستولى على عشرات المركبات فى الخليل

الاحتلال يواصل قصف مناطق متفرقة فى قطاع غزة مخلّفًا عشرات الشهداء والجرحى