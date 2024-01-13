"بلا أثر سواي".. ديوان جديد للشاعرة صحر أنور ضمن إصدارات معرض القاهرة للكتاب

صدر حديثا عن دار التكوين ديوان شعر "بلا أثرٍ سواي " للشاعرة الدكتورة صحر أنور، بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ 55 والتي تبدأ من 24 يناير الجاري وحتى 6 من شهر فبراير المقبل، كما تقرر إقامة حفل توقيع للديوان يوم الجمعة الموافق 26 يناير بجناح دار التكوين بالمعرض.

الديوان قدم له الشاعر الكبير أحمد الشهاوي

أما عن الديوان الذي قدمه الشاعر الكبير أحمد الشهاوي، والذي كتب في مقدمته "الشَّاعرة التي قدَّمت لنفسها مُتَّكئةً على قداسة الحرْف، تؤكدُ أنَّ لا أثر سوى هذه الرُّوح التي نُفِخَتْ من الحرْف،إذْ لا علامة أَو رَسْم مُتخلِّف من شيء ما سواها، سوى ذات الشَّاعرة. ولا علامة أَو دَليل شاهِد على وُقُوع حادِثٍ ما سواها.وذلك الأثر الباقي هو المرئي والملمُوس، الذي يدلُّ على الذَّات الشَّاعرة في سعيها نحو رُوحها أولا والعالم الواسع من بعدها".

جاء في ستين قصيدة، تفيض عذوبة وعاطفة مشوبة بالحزن والفقد غالبًا، وبالعتاب أحيانًا كثيرة، نستطيع أن نقول أنها تنتمي إلى المدرسة الرومانسية التي تتميز برهافة الحس، ولمحة الحزن التي لا تفارق شعراءها. تعبير صادق عن تجربتها الذاتية والشعرية في آنٍ. كما تتميز قصائدها باعتمادها على الصور الجمالية الممكنة والبديعة في نفس الوقت، تفضل الكتابة بنمط الشعر الحديث ؛ ولذا فإن موسيقى الشعر لديها جاءت هادئة ناعمة.

نبذة عن الشاعرة الدكتورة صحر أنور

أما عن الشاعرة الدكتورة صحر أنور، بالرغم من دراساتها المتعددة، وحصولها على الماجستير والدكتوراة في إدارة الأعمال حيث صدر لها كتاب بعنوان "نساء في عالم الأعمال" من دار النابغة فقد بدأت في نشر كتاباتها وقصائدها منذ عام 2003 في مواقع ومجلات مصرية وعربية مختلفة، إلى أن قررت مؤخرا إصدار ديوانها الأول " بلا أثرٍ سواي "، وقريبا سيتم نشر ديوانها الثاني.