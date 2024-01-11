صدور العدد الأول من المجلة المصرية للحفاظ على التراث وتفعيل البيع إلكترونيًا

قال الدكتور أسامة طلعت، رئيس دار الكتب والوثائق المصرية، إن الدار أصدرت العدد الأول من المجلة المصرية؛ للحفاظ على التراث الثقافى؛ التى يصدرها مركز الترميم والميكروفيلم بالدار؛ وهى مجلة علمية تعنى بالحفاظ على التراث الثقافى.

وحول أبرز استعدادات دار الكتب لفعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب، قال «طلعت» لـ«الدستور»، إن الدار بصدد إصدار مجموعة من الكتب القديمة، التى لاقت مبيعات كبيرة فى الدورة الماضية من معرض القاهرة الدولى للكتاب، بخلاف الإصدارات الجديدة.

وحول تحول دار الكتب فى ٢٠٢٤ لرقمنة إصداراتها ومخطوطاتها ووثائقها ودورياتها، قال «طلعت»: «إن الرقمنة مستمرة بالفعل فى دار الكتب؛ سواء فيما يتعلق بالوثائق أو المخطوطات أو الدوريات؛ ولدينا معملان للمسح الضوئى والرقمنة، الأول معنى بالمخطوطات والدوريات والإصدارات، والمعمل الثانى معنى بالوثائق بكل أنواعها؛ بالإضافة إلى تفعيلنا بروتوكولًا مع وزارة الاتصالات المصرية؛ ونحن بصدد المراحل النهائية لتجديده لاستمرار عملية الرقمنة والإتاحة من خلال الشبكات الداخلية الموجودة داخل الدار، أو (أونلاين) بعد تفعيل منظومة الدفع الإلكترونية، لإتاحة منتجنا الثقافى للمستفيدين خلال هذا العام، بتوفير نسخ من الدوريات والإصدارات والمخطوطات والوثائق نظير رسوم يتم دفعها أونلاين».