الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حرف

صدور العدد الأول من المجلة المصرية للحفاظ على التراث وتفعيل البيع إلكترونيًا

الدكتور أسامة طلعت
الدكتور أسامة طلعت

قال الدكتور أسامة طلعت، رئيس دار الكتب والوثائق المصرية، إن الدار أصدرت العدد الأول من المجلة المصرية؛ للحفاظ على التراث الثقافى؛ التى يصدرها مركز الترميم والميكروفيلم بالدار؛ وهى مجلة علمية تعنى بالحفاظ على التراث الثقافى.

وحول أبرز استعدادات دار الكتب لفعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب، قال «طلعت» لـ«الدستور»، إن الدار بصدد إصدار مجموعة من الكتب القديمة، التى لاقت مبيعات كبيرة فى الدورة الماضية من معرض القاهرة الدولى للكتاب، بخلاف الإصدارات الجديدة. 

وحول تحول دار الكتب فى ٢٠٢٤ لرقمنة إصداراتها ومخطوطاتها ووثائقها ودورياتها، قال «طلعت»: «إن الرقمنة مستمرة بالفعل فى دار الكتب؛ سواء فيما يتعلق بالوثائق أو المخطوطات أو الدوريات؛ ولدينا معملان للمسح الضوئى والرقمنة، الأول معنى بالمخطوطات والدوريات والإصدارات، والمعمل الثانى معنى بالوثائق بكل أنواعها؛ بالإضافة إلى تفعيلنا بروتوكولًا مع وزارة الاتصالات المصرية؛ ونحن بصدد المراحل النهائية لتجديده لاستمرار عملية الرقمنة والإتاحة من خلال الشبكات الداخلية الموجودة داخل الدار، أو (أونلاين) بعد تفعيل منظومة الدفع الإلكترونية، لإتاحة منتجنا الثقافى للمستفيدين خلال هذا العام، بتوفير نسخ من الدوريات والإصدارات والمخطوطات والوثائق نظير رسوم يتم دفعها أونلاين».

 

المجلة المصرية للحفاظ على التراث الثقافة المصرية

مواد متعلقة

أسماء.. صوت الصعيد الشجي الذى سيظل عالقاً في ذاكرتنا

كيف نستطيع إحياء مشروع ميلاد حنا وأعمدته الحضارية السبعة؟.. نجله يجيب

معارك وحيد حامد الأدبية: ملاسنة ومحاكم مع حنا مينه بسبب "المرأة ذات الثوب الأسود"

أنشطة متنوعة للأطفال في احتفالات قصور الثقافة بالعام الجديد (صور)

بمناسبة أعياد الكريسماس.. حفل "فيولينة وجيتار" ببيت السحيمي الخميس

صدور العدد الجديد من مجلة "المسرح العربي" بمناسبة الدورة الـ14 من مهرجان المسرح العربي

ماذا أعدت وزارة الثقافة لشخصية معرض القاهرة الدولى للكتاب الـ55 سليم حسن ومؤلفاته؟

بالأرقام.. الحصاد الثقافي لـ "قصور الثقافة" في 2023

الأكثر قراءة

أول تعليق من الأزهر على موقف جنوب إفريقيا ضد الاحتلال بمحكمة العدل الدولية

دار الإفتاء: السبت القادم غرة شهر رجب لعام 1445 هجريًا

لوائح "كاف" تصدم منتخب مصر قبل مواجهة موزمبيق فى أمم إفريقيا 2023

"من فلسطين الحرة إلى فخر الأمة".. الأهلى يعلن تفاصيل تعاقده مع وسام أبوعلى

ما الحل.. لو رفضت إسرائيل حكم محكمة العدل الدولية؟

تاريخ اليوم القبطي 2024.. مفاجأة في أسماء الأيام والشهور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

رحيم

محمد العسيري

رقصة ليست أخيرة على أطلال أم كلثوم

منى رجب

جهود مكثفة لمصر من أجل حقوق الفلسطينيين

ماجد حبته

قمة العقبة الثلاثية

حسين دعسة

القمة الثلاثية الأردنية المصرية الفلسطينية من أجل غزة

جلال حمام

الإنذار الأخير قبل اندلاع الجحيم

لواء. محسن الفحام

"ميلاد مجيد وعهد جديد"

محاسن السنوسي

برامج بطعم شاى بـ"الكمون".. وأخرى وجبات دسمة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تمهيدا للاستيلاء عليها.. مستعمرون يجرفون أراضي في مسافر يطا

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟