بمناسبة أعياد الكريسماس.. حفل "فيولينة وجيتار" ببيت السحيمي الخميس

يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة د. وليد قانوش بمناسبة الاحتفال برأس السنة وأعياد الكريسماس، حفل موسيقى للفنانين "ياسر الصيرفي" و"رويس عزيز" فى دويتو للفيولينة والجيتار مساء الخميس 4 يناير ببيت السحيمي 8 مساء، ويتضمن برنامج الحفل تقديم مجموعة من المؤلفات المتنوعة للآلات الوترية.

حصل “ياسر الصيرفي" على منحة من الحكومة الفرنسية عام ٨٨، وخلال دراسته في فرنسا حصل علي ميداليات ذهبية في العزف والصولفيج وموسيقي الحجرة وفي قيادة الأوركسترا، كما قام بالعزف كصوليست بأوركسترا القاهرة السيمفوني.

أما الفنان "رويس عزيز" فقد درس فى معهد موسيقي الكونسيرفتوار بالاسكندرية، حصل عام ٢٠١٧ علي دبلومة DipABRSM من المدرسة الملكية بانجلترا وكما حصل علي درجة الليسانس licentiate من جامعة "ترينتي" بلندن بتقدير امتياز عن دراستة الجيتار الكلاسيك والموسيقى الكلاسيكية.

(400) عدد من "الثقافة الجديدة" بمنتدى ثقافة وابداع

على جانب آخر، بمناسبة صدور العدد 400 من مجلة الثقافة الجديدة، يستضيف منتدى (ثقافة وإبداع) التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة ا.د وليد قانوش في الخامسة مساء الجمعة 5 يناير بقاعة الندوات بالمجلس الأعلى للثقافة، فعالية جديدة من فعالياته.

يتناول اللقاء هذا الشهر تاريخ المجلة منذ صدور عددها الأول فى أبريل ١٩٧٠ على يد مؤسسها الكاتب الكبير سعد الدين وهبة، باعتبارها أداة من أدوات الثقافة الجماهيرية فى نشر الثقافة الرفيعة، والتطورات المتعددة عبر الحقب الزمنية المختلفة التى طرأت على الجهة التى تصدرها وانعكاس ذلك عليها، حتى تغير المسمى من الثقافة الجماهيرية إلى هيئة قصور الثقافة، كما سيتم رصد الملامح التحريرية التى اتسمت بها المجلة منذ عددها الأول وحتى العدد ٤٠٠.

منتدى هذا الشهر بحضور ومشاركة مجموعة من المثقفين وهم: الكاتب الكبير محمد السيد عيد، الناقد محمد عبد الرازق أبو العلا، الفنان محمد بغدادى،الناقد شعبان يوسف، د.محمود عبد البارى، د.مصطفى القزاز، د.جمال العسكرى، الشاعر محمود خير الله، الشاعر عيد عبد الحليم، الناقد مرسى عواد والناقد التشكيلى محمد كمال يدير الحوار الكاتب الصحفي طارق الطاهر المشرف على المنتدى.