الأحد 14 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

انطلاق فعاليات برنامج "تأهيل القيادات النسائية" بثقافة أسيوط

تأهيل القيادات النسائية
تأهيل القيادات النسائية

شهد قصر ثقافة أسيوط، اليوم السبت، انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي "تأهيل القيادات النسائية" الذي يقدمه المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، كمنحة تدريبية لصالح القيادات النسائية بمحافظة أسيوط، وذلك ضمن خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة، المنفذة في إطار التعاون بين وزارتي الثقافة والتخطيط والتنمية الاقتصادية.

بدأت الفعاليات بكلمة ضياء مكاوي رئيس الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافي، عبر خلالها عن سعادته بالتعاون بين هيئة قصور الثقافة والمعهد القومي للحوكمة، لتقديم تلك الورشة لصالح القيادات النسائية بالمحافظة، بهدف تمكينهن وصقل خبراتهن من أجل الارتقاء بالأداء الحكومي.

ووجه في كلمته الشكر للدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة وعمرو البسيوني رئيس الهيئة لتقديمهما كل الدعم والمساندة لتنفيذ تلك الورشة والبرامج الثقافية والفنية كافة بمحافظات إقليم وسط الصعيد.

من جانبها قالت د. شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي، إن البرنامج يمثل المستوى الاحترافي من شهادة الرخصة الدولية لقيادة الأعمال(IBDL)، ويتم من خلاله تناول عدد من الموضوعات الإدارية باستخدام منهج تدريبي متكامل يعزز المشاركة التفاعلية وتبادل الخبرات بين القيادات المشاركة.

وأضافت أن البرنامج يهدف إلى رفع القدرات وتنمية المهارات الإدارية والقيادية للمشاركات، من خلال تعريفهن بدور المرأة في الحوكمة والتنمية المستدامة والابتكار في القطاعات الحكومية.

يذكر أن برنامج "تأهيل القيادات النسائية" يأتي ضمن مبادرات المنحة التدريبية التى تقدمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع جامعة ولاية ميزوري بالولايات المتحدة الأمريكية، ويشارك به عدد من القيادات النسائية من مختلف الجهات الحكومية بمحافظة أسيوط منها إقليم وسط الصعيد الثقافي، فرع ثقافة أسيوط، ديوان عام المحافظة، النيابة الإدارية، مصلحة الري، ووزارات الزراعة، والبيئة، والتموين، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني، ومن المقرر أن تستمر فعالياته حتى ٦ مارس المقبل.

قصر ثقافة اسيوط البرنامج التدريبي تأهيل القيادات النسائية المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة وزارتي الثقافة والتخطيط والتنمية الاقتصادية

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