الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

زيلينسكي: وقف إطلاق النار سيتيح لروسيا إعادة التنظيم والتسليح

زيلينسكي
زيلينسكي

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رفضه القاطع لفكرة إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار مع روسيا، موضّحًا أنه سيفيد موسكو وحدها عن طريق منحها الوقت لإعادة التزود بالأسلحة.

وقال زيلينسكي اليوم، أثناء زيارته لإستونيا إن روسيا لديها عجز "ضخم" في الطائرات المسيرة والمدفعية والصواريخ، لكن الكرملين سيستغل وقف القتال لإعادة ملء مخازن الأسلحة.

 وأشار زيلينسكي إلى أن موسكو مجبرة حاليا على شراء أسلحة من إيران وكوريا الشمالية لاستخدامها ضد أوكرانيا.

وأوضح أن وقف إطلاق النار من شأنه أن يمنح روسيا الفرصة لإعادة تمركز قواتها وإعادة حشدها، مما يضع القوات الأوكرانية في وضع سيئ في القتال مستقبلا.

وقال زيلينسكي في تلخيص لموقفه إن وقف الأعمال العدائية قد ينتهي به المطاف لأن يسمح للقوات الروسية "بالتغلب علينا، ولن نخاطر بذلك".

جاء حديث زيلينسكي بعد اجتماع مع نظيره الإستوني الار كاريس، ووصل إلى العاصمة تالين اليوم في إطار جولة تشمل دول البلطيق الثلاث.

ويحاول زيلينسكي أن يحشد الدعم الدولي لبلاده، التي تخوض حربا مع روسيا منذ حوالي سنتين، لكن يبدو أن هناك علامات متزايدة على الإجهاد من الحرب لدى الداعمين الرئيسيين لكييف، مثل الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي زيلينسكي اطلاق النار روسيا

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