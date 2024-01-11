عاجل.. أعداد المواليد فى مصر تسجل أكبر تراجع بمعدل 23% خلال آخر 10 سنوات

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد السكان داخل مصر بلغ 105.901 مليون نسمة، اليوم الخميس، ليقترب من تحقيق المليون السادس بعد المائة خلال شهر فبراير المقبل، وهو أول مليون يتم تسجيله خلال العام الجاري 2024، وتستحوذ محافظات القاهرة الكبرى، والتي تضم القاهرة، الجيزة، والقليوبية، على الشريحة الأكبر من عدد السكان، بحوالي ربع إجمالي عدد السكان داخل مصر.

وتأتي محافظة القاهرة فى المرتبة الأولى بأكبر عدد للسكان بنحو 10.303 مليون نسمة، يليها محافظة الجيزة بعدد 9.581 مليون نسمة، ومحافظة الشرقية 7.965 مليون نسمة، ومحافظة الدقهلية 7.091 مليون نسمة، ومحافظة القليوبية 6.176 مليون نسمة.

أما على صعيد محافظات الوجه القبلي، تأتى محافظة المنيا فى المقدمة بنحو 6.386 مليون نسمة، محافظة سوهاج 5.790 مليون نسمة، محافظة أسيوط 5.115 مليون نسمة، محافظة بني سويف 3.629 مليون نسمة، محافظة الفيوم 4.128 مليون نسمة، محافظة قنا 3.667 مليون نسمة، محافظة الأقصر 1.415 مليون نسمة، ومحافظة أسوان 1.670 مليون نسمة.

تراجع أعداد المواليد

وأظهرت أحدث تقارير جهاز الإحصاء تسجيل أعداد المواليد فى مصر أكبر انخفاض على مدار السنوات الأخيرة، والتي هبطت إلى 2.044 مليون مولود نهاية عام 2023 مقابل 2.193 مليون مولود عام 2022، بانخفاض 149 ألف مولود وفق البيانات الأولية المتوافرة لدى الجهاز، بينما كان عدد المواليد بلغ 2.183 مليون مولود عام 2021، و2.235 مليون مولود عام 2020، و2.304 مليون مولود فى عام 2019، 2.382 مليون مولود فى 2018، 2.557 مليون مولود فى 2017، 2.596 مليون مولود عام 2016، 2.685 مليون مولود عام 2015، و2.621 مليون مولود عام 2013، أي بانخفاض 23.8% خلال آخر 10 سنوات.

وتدرج أعداد المواليد على مدار السنة الماضية من 150 ألف مولود فى يناير لـ155.7 ألف مولود فى فبراير، 163.4 ألف مولود فى مارس، و159.3 ألف مولود فى أبريل، 176.7 ألف مولود في مايو، 154.9 ألف مولود فى يونيو، 198.8 ألف مولود خلال شهر يوليو، 190.9 ألف مولود خلال شهر أغسطس، 168.5 ألف مولود خلال سبتمبر، 172.1 ألف مولود خلال أكتوبر، 155.5 ألف مولود خلال شهر نوفمبر، 190 ألف مولود خلال ديسمبر.

أعداد الوفيات

وبلغ متوسط أعداد المواليد اليومية خلال عام 2023 نحو 5599 مولودًا، فيما بلغ متوسط أعداد المواليد كل ساعة 233 مولودًا، وسجل متوسط أعداد المواليد كل دقيقة 3.9 مولود، ومولود كل 15.4 ثانية.

وفيما يخص الوفيات، بينت الأرقام الأولية أن عدد الوفيات سجل 577.5 ألف حالة وفاة خلال عام 2023 مقابل 581.1 ألف حالة وفاة خلال عام 2022، وسجلت أعلى حالات وفاة فى أشهر فبراير، يوليو، أغسطس بعدد 50.8 و53.6 و52.9 ألف حالة وفاة بالترتيب.