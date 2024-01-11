الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

عاجل.. أعداد المواليد فى مصر تسجل أكبر تراجع بمعدل 23% خلال آخر 10 سنوات

انخفاض أعداد المواليد
انخفاض أعداد المواليد

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد السكان داخل مصر بلغ 105.901 مليون نسمة، اليوم الخميس، ليقترب من تحقيق المليون السادس بعد المائة خلال شهر فبراير المقبل، وهو أول مليون يتم تسجيله خلال العام الجاري 2024، وتستحوذ محافظات القاهرة الكبرى، والتي تضم القاهرة، الجيزة، والقليوبية، على الشريحة الأكبر من عدد السكان، بحوالي ربع إجمالي عدد السكان داخل مصر.

وتأتي محافظة القاهرة فى المرتبة الأولى بأكبر عدد للسكان بنحو 10.303 مليون نسمة، يليها محافظة الجيزة بعدد 9.581 مليون نسمة، ومحافظة الشرقية 7.965 مليون نسمة، ومحافظة الدقهلية 7.091 مليون نسمة، ومحافظة القليوبية 6.176 مليون نسمة.

أما على صعيد محافظات الوجه القبلي، تأتى محافظة المنيا فى المقدمة بنحو 6.386 مليون نسمة، محافظة سوهاج 5.790 مليون نسمة، محافظة أسيوط 5.115 مليون نسمة، محافظة بني سويف 3.629 مليون نسمة، محافظة الفيوم 4.128 مليون نسمة، محافظة قنا 3.667 مليون نسمة، محافظة الأقصر 1.415 مليون نسمة، ومحافظة أسوان 1.670 مليون نسمة.

تراجع أعداد المواليد 

وأظهرت أحدث تقارير جهاز الإحصاء تسجيل أعداد المواليد فى مصر أكبر انخفاض على مدار السنوات الأخيرة، والتي هبطت إلى 2.044 مليون مولود نهاية عام 2023 مقابل 2.193 مليون مولود عام 2022، بانخفاض 149 ألف مولود وفق البيانات الأولية المتوافرة لدى الجهاز، بينما كان عدد المواليد بلغ 2.183 مليون مولود عام 2021، و2.235 مليون مولود عام 2020، و2.304 مليون مولود فى عام 2019، 2.382 مليون مولود فى 2018، 2.557 مليون مولود فى 2017، 2.596 مليون مولود عام 2016، 2.685 مليون مولود عام 2015، و2.621 مليون مولود عام 2013، أي بانخفاض 23.8% خلال آخر 10 سنوات.

وتدرج أعداد المواليد على مدار السنة الماضية من 150 ألف مولود فى يناير لـ155.7 ألف مولود فى فبراير، 163.4 ألف مولود فى مارس، و159.3 ألف مولود فى أبريل، 176.7 ألف مولود في مايو، 154.9 ألف مولود فى يونيو، 198.8 ألف مولود خلال شهر يوليو، 190.9 ألف مولود خلال شهر أغسطس، 168.5 ألف مولود خلال سبتمبر، 172.1 ألف مولود خلال أكتوبر، 155.5 ألف مولود خلال شهر نوفمبر، 190 ألف مولود خلال ديسمبر.

أعداد الوفيات

وبلغ متوسط أعداد المواليد اليومية خلال عام 2023 نحو 5599 مولودًا، فيما بلغ متوسط أعداد المواليد كل ساعة 233 مولودًا، وسجل متوسط أعداد المواليد كل دقيقة 3.9 مولود، ومولود كل 15.4 ثانية.

وفيما يخص الوفيات، بينت الأرقام الأولية أن عدد الوفيات سجل 577.5 ألف حالة وفاة خلال عام 2023 مقابل 581.1 ألف حالة وفاة خلال عام 2022، وسجلت أعلى حالات وفاة فى أشهر فبراير، يوليو، أغسطس بعدد 50.8 و53.6 و52.9 ألف حالة وفاة بالترتيب.

الاحصاء عدد السكان المواليد الصعيد الوفيات

مواد متعلقة

2024 عام البداية.. خطة الدولة لكبح جماح التضخم وتطوير القطاع المالي

"السعيد": المعهد القومى للتخطيط يتبنى نهجًا جديدًا فى مجال التدريب

خطة حكومية لتوفير 8 ملايين فرصة عمل من 2024 وحتى 2030

قفزة كبيرة فى إيرادات قناة السويس خلال أول 10 أشهر من 2023

تخارج الدولة من 35 شركة حتى مارس.. خطة الحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات وتحفيز الاستثمار

معهد التخطيط القومي يختتم "دبلوم التخطيط الاستراتيجي"

التخطيط: معادلة تمويلية لمخصصات المشروعات بالمحافظات

وزيرا "التنمية المحلية" و"التخطيط" يوقعان القرار المشترك الخاص ببرامج التنمية المحلية المطورة

الأكثر قراءة

عاجل.. أعداد المواليد فى مصر تسجل أكبر تراجع بمعدل 23% خلال آخر 10 سنوات

أسعار الذهب تواصل التراجع محليًا رغم الارتفاع عالميًا.. والدولار ينخفض

تفاصيل جلسة أحمد عبدالقادر مع كولر للرحيل عن الأهلى

أول قرار من محكمة القضاء الإداري ضد "برلمانية واقعة الغش" بامتحانات جامعة جنوب الوادي

اغتصاب جماعي في ميدان عام.. 4 ذئاب بشرية ينهشون جسد فتاة في نهار رمضان

أسباب تخفيف الحكم على المتهم في قضية "فتاة الساحل"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

رحيم

محمد العسيري

رقصة ليست أخيرة على أطلال أم كلثوم

منى رجب

جهود مكثفة لمصر من أجل حقوق الفلسطينيين

ماجد حبته

قمة العقبة الثلاثية

حسين دعسة

القمة الثلاثية الأردنية المصرية الفلسطينية من أجل غزة

جلال حمام

الإنذار الأخير قبل اندلاع الجحيم

لواء. محسن الفحام

"ميلاد مجيد وعهد جديد"

محاسن السنوسي

برامج بطعم شاى بـ"الكمون".. وأخرى وجبات دسمة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تمهيدا للاستيلاء عليها.. مستعمرون يجرفون أراضي في مسافر يطا

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟