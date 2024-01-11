الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزير الشباب ومحافظ الوادى الجديد يتفقدان المجمع الحكومى والمدينة الرياضية

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،

استهل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، زيارته لمحافظة الوادى الجديد التى يقوم بها اليوم الخميس، لتفقد مجمع المصالح الحكومية، يرافقه المحافظ اللواء محمد الزملوط.

ويعد المجمع الحكومي بالوادى الجديدة كنموذج أول من نوعه على مستوى الجمهورية، يُحاكي العاصمة الإدارية الجديدة ويرتبط بها رقميًا.

كما تفقد وزير الشباب والرياضة ومحافظ الوادى الجديد المدينة الرياضية الملحقة بالمجمع الحكومي، التي أُقيمت على مساحة ٥ أفدنة وتضم ٢ ملعب خماسي نجيل صناعي و٢ حمام سباحة وملعب طائرة وملعبًا متعدد الأغراض ومضمار دراجات بطول ٨٠٠ متر.

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،
الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،
الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،
الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،
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