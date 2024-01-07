الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزير الرياضة يوجه بإعادة ترتيب الأوضاع داخل اتحاد الفروسية

إسماعيل محمد شاكر
إسماعيل محمد شاكر

وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اللجنة المشكلة لإدارة اتحاد الفروسية برئاسة الدكتور إسماعيل محمد شاكر، عضو مجلس إدارة نادى الفروسية القائم بأعمال المدير التنفيذى، ومجدى رشدى القائم بأعمال المدير المالى فى ترتيبات الأوضاع داخل الاتحاد لتيسير الأعمال وتعديل الأوضاع غير الصحيحة داخله لتعديل المسار، حرصاً على أبطال مصر فى الفروسية ومصلحة اللعبة.

وجاء توجيه وزير الشباب والرياضة للجنة لترتيب الأوضاع داخل الاتحاد، عقب توليها المهمة رسمياً خلفا للمجلس السابق الذى صدر ضده قرار وزارة الشباب والرياضة بايقافه بسبب العديد من المخالفات المالية.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي حرصه الدائم والمستمر على دعم الاتحادات الرياضية بالتنسيق المثمر مع اللجنة الاولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر ادريس لتحقيق الأفضل دائما فى المرحلة المقبلة.

وأشار "صبحى" إلى أن اتحاد الفروسية واحداً من الاتحادات المهمة التى تحظي باهتمام كبير، وتحركنا من أجل مصلحة أبناء بلدنا، وحالياً يتولي إدارته واحداً من فرسان اللعبة الذى لديه خبرة كبيرة بمشاكل اللعبة التى حدثت فى الفترة الأخيرة، وقادر على التعامل معها بحلول جذرية.

من جانبه، قال الدكتور إسماعيل شاكر رئيس اللجنة المشكلة والقائم بأعمال المدير التنفيذى، إن الهدف من المرحلة الحالية هو تطوير كل ما هو قائم فضلا عن تغيير بعض بنود لائحة الاتحاد من أجل مصلحة الجميع، مؤكدا تواصله المستمر مع فرسان اللعبة للتعرف فى التو واللحظة على كل ما يواجهونه والعمل على التصد له وحله سريعا، مشيراً إلى حرصه على التواصل مع نائل نصار بطل مصر والمتأهل الوحيد الى دورة الالعاب الاولمبية باريس 2024؛ للتعرف على برنامج الاعداد الخاص به واستعداداته للدورة بشكل نموذجي.

وأوضح شاكر أن مصر تمتلك العديد من الفرسان المميزين ولكنهم يحتاجون فقط للدعم والمساندة وتوفير المناخ المناسب للعمل، وحينها ستظهر النتائج بشكل أكثر ايجابية وهو ما سنعمل على تحقيقه فى المرحلة المقبلة وهو أحد أهم الأهداف، مشيراً إلى أنه يدعو كافة فرسان مصر الحاليين والسابقين للتعاون معا فى المرحلة المقبلة دون إقصاء لأحد، خاصة أن كل من يريد خدمة بلده سيكون الاتحاد فاتحا كل أبوابه له بشكل مثالي.

وتهدف اللجنة المشكلة فى التواصل مع فرسان مصر للترتيب للمرحلة المقبلة التى ستبدأ ببطولة الجمهورية، وهى واحدة من أهم البطولات فى المرحلة المقبلة فى ظل رغبة اللجنة فى توفير جو من الاستقرار والهدوء أمام فرسان مصر دون أى محاباة لطرف أو مجموعة على حساب أخرى، مثلما اشتكى العديد من فرسان مصر فى الفترات السابقة.

كما حرصت اللجنة المشكلة على التواصل المستمر مع وزارة الشباب والرياضة من أجل التنسيق للمرحلة المقبلة من أجل توفير الدعم اللازم لتحقيق الأفضل فى المرحلة المقبلة والاستقرار داخل الاتحاد.

اتحاد الفروسية المصري أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة اللجنة الاولمبي الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب اللجنة الأولمبية

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