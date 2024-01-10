الأربعاء 10 يناير 2024
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رياضة

انطلاق البطولة الإفريقية للدراجات المؤهلة لأوليمبياد باريس

البطولة الإفريقية
البطولة الإفريقية للدراجات المؤهلة لأوليمبياد باريس

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن انطلاق منافسات البطولة الإفريقية للدراجات، المُقامة باستاد القاهرة الدولي، في الفترة من 10-14 يناير الجاري، بمشاركة 10 دول، وأكثر من 200 لاعب ولاعبة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الجاهزية التامة لاستضافة مختلف البطولات بفضل الإمكانيات والمقومات التي تتميز بها مصر، والطفرة الإنشائية والإنجازات التي تشهدها البلاد تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يقدم كل الدعم للرياضة المصرية التي تحقق العديد من الإنجازات خلال الآونة الراهنة.

وقال صبحي إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ودعمه ومتابعته المتواصلة لملف العمل بمنظومة الشباب والرياضة، وضعت مصر فى مكانة عالمية غير مسبوقة سواء من حيث استضافة البطولات والمحافل الرياضية العالمية أو من خلال النتائج التى يحققها أبطالنا فى مختلف المنافسات.

وعبر وزير الشباب والرياضة عن خالص تمنياته للأبطال المصريين، بتقديم أداء متميز والتأهل إلى أوليمبياد باريس.

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