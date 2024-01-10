الأربعاء 10 يناير 2024
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رياضة

وزير الرياضة يُكلف رؤوساء اتحادات الرماية والجمباز ورفع الأثقال برئاسة لجان البطولات

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

أصدر وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، قرارًا بتكليف رؤوساء اتحادات الرماية والجمباز ورفع الأثقال برئاسة اللجان العليا للبطولات المزمع تنظيمها بمصر خلال الفترة القادمة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ودعمه ومتابعته المتواصلة لملف العمل بمنظومة الشباب والرياضة، وضعت مصر فى مكانة عالمية غير مسبوقة سواء من حيث استضافة البطولات والمحافل الرياضية العالمية أو من خلال النتائج التى يحققها أبطالنا فى مختلف المنافسات، بفضل توافر البنية الإنشائية الرياضية ذات المواصفات العالمية التى أصبحت تتمتع بها مصر حالياً، الأمر الذى جعلنا جاهزين دائما وبشكل مستمر لاستضافة البطولات الدولية والقارية.

ومن المقرر إقامة وتنظيم مصر لبطولة كأس العالم للرماية في الفترة من 24 يناير وحتي 10 فبراير في مجمع ميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وكذلك تنظيم بطولة كأس العالم للجمباز المؤهلة لأولمبياد باريس ٢٠٢٤ التي ستقام بإستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 13-19 فبراير القادم، وتنظيم البطولة الأفريقية لرفع الأثقال للكبار المؤهلة لأولمبياد باريس، والمزمع اقامتها بنادي هيئة قناة السويس بالإسماعيلية خلال الفترة من 2-10 فبراير القادم.

ووافق وزير الشباب والرياضة على تكليف اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري للرماية، برئاسة اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس العالم الشاملة، وتكليف الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحاد المصري للجمباز، برئاسة اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس العالم للجمباز المؤهلة لأولمبياد باريس، وكذا تكليف الأستاذ محمد عبد المقصود رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال، برئاسة اللجنة العليا المنظمة للبطولة الافريقية للكبار المؤهلة لأولمبياد باريس.

ونص القرار بتحديد مهام رؤساء اللجان العليا واللجان التنفيذية للحدث المقترحة، وإعداد الهيكل التنظيمي للجان المنظمة للبطولات، واختيار مديري البطولات ورؤساء اللجان الفرعية وتحديد الاختصاصات، والعمل علي تذليل أي عقبات قد تطرأ على تنفيذ البطولة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية .

وزارة الشباب والرياضة أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة اتحاد اللرماية اتحاد الجمباز اتحاد

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