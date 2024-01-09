الثلاثاء 09 يناير 2024
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رياضة

استقبال رسمي لأبطال الإسكواش بعد السيطرة على بطولة بريطانيا للناشئين

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أناب وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، الدكتور أشرف البجرمي، رئيس قطاع الرياضة، لاستقبال أبطال الإسكواش وتقديم التهنئة إلى الاتحاد المصري للاسكواش، بعد السيطرة المصرية على المراكز الأولى في بطولة بريطانيا للاسكواش للناشئين والناشئات، والتي أقيمت في الفترة من 3 إلى 7 يناير بمدينة برمنجهام البريطانية.

أكد وزير الشباب والرياضة في رسالته لأبطال الإسكواش، اهتمام الدولة المصرية بدعم المواهب الرياضية فى كافة المراحل العمرية وفى مختلف الألعاب الرياضية، والعمل على تطوير برامج التدريب والتأهيل والتطوير للرياضيين، وذلك لتحقيق النجاح ورفع اسم مصر عاليًا فى مختلف المنافسات الدولية والقارية والعربية.

وقال الدكتور أشرف صبحي: "فخور بنتائج أبطال مصر فى الإسكواش المتوالية في كافة المراحل العمرية، مستمرين فيةتقديم الدعم والرعاية الكاملة لكافة أبطالنا فى مختلف اللعبات، وخاصًة فى الإسكواش للحفاظ على السيادة والصدارة المصرية العالمية في الإسكواش فى ظل انضمامها للألعاب الأولمبية".

 إنجاز كبير للاسكواش المصري

وتمكن أبطال مصر من الفوز بـ10 ألقاب، ليتوج بلقب البطولة في إنجاز كبير للاسكواش المصري، وجاءت نتائج اللاعبين المصريين في بطولة بريطانيا للاسكواش كالتالي:

المصرية نادين الحمامى تتوج بلقب تحت 17 عام المركز الثاني الهندية آناهات سينج، المصري يوسف سالم يتوج بلقب تحت 17 عام المركز الثاني المصري على مروان المصري، فيلوباتير صالح يتوج بلقب تحت 15 عام المركز الثاني الكويتي عبد الله علي، المصرية مليكة تيمور تتوج بلقب تحت 15 عام المركز الثاني المصرية راما النجار.

كما تُوجت المصري مالك حلمى يتوج بلقب تحت 13 عام المركز الثاني المصري عمر محمد، المصرية ليان مصطفى تتوج بلقب تحت 13 عام المركز الثاني المصرية ريم المراغى، المصرية سيرين محمد تتوج بلقب تحت 11 عام المركز الثاني المصرية فيروز الصياد، المصري آدم رجب يتوج بلقب تحت 11 عام المركز الثاني المصري يحيى وليد.

 

 

𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲 وزير الشباب وارياضة أشار الدكتور أشرف صبحى الاسكوش ابطال المهندس عاصم خليفة

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