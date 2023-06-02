الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

نوران جوهر تتوج ببطولة الجونة الدولية البلاتينية للاسكواش

جانب من المباراة
جانب من المباراة

توجت نوران جوهر لاعبة وادى دجلة والمصنفة الثانية عالميا، ببطولة الجونة الدولية البلاتينية للاسكواش 2023، بعد تغلبها على البلجيكية نيللي جيليس، المصنفة الثامنة على العالم، بثلاثة أشواط نظيفة.

واستمرت المباراة لثلاثة اشواط جاءت نتائجها كالتالي: 11 / 5 ، 11 / 7، 11 / 9 .

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وأظهرت كلتا اللاعبتين في المباراة التي جمعتمها اليوم واستمر دقائق، مستوى مميز من الأداء والتركيز.

وأبدت نوران جوهر سعادتها بالتتويج بالبطولة، مؤكدةً أنها تسعى جاهدة لتقديم أفضل مستوياتها في الفترة المقبلة من أجل اعتلاء قمة الترتيب العالمى.

وانطلقت بطولة الجونة يوم 26 من مايو واستمرت حتى 2 من يونيو 2023، في مدينة الجونة بمجموع جوائز مادية تصل إلى 180 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

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ويأتي تأهل نوران جوهر إلى نهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش، كإنجاز جديد لها في مسيرتها الرياضية المميزة، حيث تعتبر واحدة من أبرز اللاعبات المصريات في رياضة الإسكواش، وتحظى بشعبية واسعة في الوسط الرياضي المصري والعالمي.

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وتأهل كل من علي فرج المصنف الثالث ومصطفى عسل المصنف الثاني عالميًا، وشاركت كل من اللاعبة نور الشربيني المصنفة الأولى عالميا، ونيل جيليس من بيلجيكا المصنفة الثامنة عالميا، وهانيا الحمامي المصنفة الثالثة عالميًا ونوران جوهر المصنفة الثانية عالميًا.

وتأهلت كل من نيل جيليس من بيلجيكا المصنفة الثامنة عالميًا ونوران جوهر المصنفة الثانية عالميًا.

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اسكواش البلجيكي الترتيب العالمي الوسط الرياضي البطلة نوران جوهر الجونة

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