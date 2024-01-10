الأربعاء 10 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزير الشباب يدرس مع الجبلاية شروط وخطة "عودة الجماهير"

وزير الشباب مع جمال
وزير الشباب مع جمال علام

التقى د. أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بجمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وأحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم، لمناقشة تنظيم حضور الجماهير للمدرجات ومتابعتها بصفة دائمة طبقًا لتوجيهات رئاسة الوزراء.

تناول اللقاء مناقشة الحضور الجماهيري في المدرجات والتشديد على عدم الخروج عن الأطر القانونية والمشروعة في تشجيع مختلف الفرق، وتحميل المسئولية لمَن يتسبب في الخروج عن هذه الأطر، مع ضرورة العمل بتدرج العقوبات وتغليظها في حالة التكرار التي تصل الى غرامات مالية أو الحرمان من الحضور، إضافة للعمل على مراجعة اللوائح والقوانين والخاصة بدخول الجماهير وتطويرها بصفة دائمة.

صبحي.. آليات تضمن التشجيع النظيف في المدرجات

كما استعرض اللقاء السماح بالحضور الجماهيري في الاستادات المؤهلة للحضور الجماهيري طبقًا للمعايير التي تم وضعها من قبل رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم، بالتعاون مع الاتحاد المصري لكرة القدم.، حيث يجب أن تشتمل الاستادات على "كاميرات مراقبة - بوابات إلكترونية للدخول والخروج، إضافة إلى تطبيق منظومة تذكرتي في الدخول والخروج"، وهو ما يطبق في الوقت الراهن على الاستادات المطابقة للمواصفات.

على أن تتم بصفة دورية مراجعة جميع الاستادات الأخرى من أجل اعتماداها لاستقبال الجماهير خلال المباريات المختلفة، طبقًا لما هو مطبق من قِبل رابطة المحترفين والاتحاد المصري لكرة القدم.

وزير الشباب مع جمال علام
وزير الشباب مع جمال علام
وزير الشباب مع جمال علام
وزير الشباب مع جمال علام
رابطةالاندية اتحاد اكرة وزير الشباب والرياضة منتخب

الأكثر قراءة

وزير الشباب يدرس مع الجبلاية شروط وخطة "عودة الجماهير"

تاريخ اليوم القبطي 2024.. مفاجأة في أسماء الأيام والشهور

رابط نتيجة مسابقة شيخ الأزهر المرحلة الأولى 2024 لمعرفة أسماء الناجحين

لا يفوتك هذا المساء| توقف العمل بمنظومة الخبز غدًا.. واليمين الإسرائيلى يتعمد استهداف الفلسطينيين

مدير المنتخب الوطنى يكشف آخر استعدادات الفراعنة لبطولة إفريقيا

بسبب جرعة.. مدمن يحرق منزله ويتسبب في مقتل شقيقه باالدرب الأحمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يستقبل الرئيسين المصرى والفلسطينى قبيل ساعات من عقد قمة العقبة الثلاثية من أجل غزة

إبراهيم عبدالفتاح

رحيم

محمد العسيري

رقصة ليست أخيرة على أطلال أم كلثوم

منى رجب

جهود مكثفة لمصر من أجل حقوق الفلسطينيين

ماجد حبته

قمة العقبة الثلاثية

حسين دعسة

القمة الثلاثية الأردنية المصرية الفلسطينية من أجل غزة

جلال حمام

الإنذار الأخير قبل اندلاع الجحيم

لواء. محسن الفحام

"ميلاد مجيد وعهد جديد"

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟

ارتفاع قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلى فى غزة إلى 519 جنديا