وزير الشباب يدرس مع الجبلاية شروط وخطة "عودة الجماهير"

التقى د. أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بجمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وأحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم، لمناقشة تنظيم حضور الجماهير للمدرجات ومتابعتها بصفة دائمة طبقًا لتوجيهات رئاسة الوزراء.

تناول اللقاء مناقشة الحضور الجماهيري في المدرجات والتشديد على عدم الخروج عن الأطر القانونية والمشروعة في تشجيع مختلف الفرق، وتحميل المسئولية لمَن يتسبب في الخروج عن هذه الأطر، مع ضرورة العمل بتدرج العقوبات وتغليظها في حالة التكرار التي تصل الى غرامات مالية أو الحرمان من الحضور، إضافة للعمل على مراجعة اللوائح والقوانين والخاصة بدخول الجماهير وتطويرها بصفة دائمة.

صبحي.. آليات تضمن التشجيع النظيف في المدرجات

كما استعرض اللقاء السماح بالحضور الجماهيري في الاستادات المؤهلة للحضور الجماهيري طبقًا للمعايير التي تم وضعها من قبل رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم، بالتعاون مع الاتحاد المصري لكرة القدم.، حيث يجب أن تشتمل الاستادات على "كاميرات مراقبة - بوابات إلكترونية للدخول والخروج، إضافة إلى تطبيق منظومة تذكرتي في الدخول والخروج"، وهو ما يطبق في الوقت الراهن على الاستادات المطابقة للمواصفات.

على أن تتم بصفة دورية مراجعة جميع الاستادات الأخرى من أجل اعتماداها لاستقبال الجماهير خلال المباريات المختلفة، طبقًا لما هو مطبق من قِبل رابطة المحترفين والاتحاد المصري لكرة القدم.

وزير الشباب مع جمال علام