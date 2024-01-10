الأربعاء 10 يناير 2024
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رياضة

بروتوكول تعاون بين الاتحادين الدولى والمصرى للريشة الطائرة

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة

شهد د.أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة مراسم توقيع بروتوكول التعاون بين الاتحادين الدولي والمصري للريشة الطائرة، من أجل تطوير اللعبة في مصر خلال الـ4 سنوات المقبلة.

حضر مراسم التوقيع د.سوسن تقوي عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي، والتي تنوب عن ممثلي الاتحاد الدولي للعبة، والدكتور علي حسب الله رئيس الاتحاد المصري للريشة الطائرة، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري.

وضمت مراسم توقيع الاتفاقية، عرض فيديو لإنجازات الاتحاد المصري للريشة الطائرة وكلمة للسادة الحضور، إضافة إلى توقيع الاتفاقية بين الاتحادين الدولي والمصري، وتكريم الشركاء.

وأكد وزير الرياضة سعادته بالتطور الكبير الذي مرت به اللعبة خلال الفترة الماضية، مما أدى إلى ثقة الاتحاد الدولي للعبة ومنحها شرف أن تكون أول دولة على مستوى العالم لمنحة التطوير.

وأضاف أن البنية التحتية في مصر شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الحالية وخاصة في ظل القيادة الحكيمة للرئيس السيسي، وحرصه البالغ على تطوير جميع المنشآت، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء مراكز الشباب والأندية التي تقدم العديد من الخدمات لاستيعاب الشباب المصري واستغلال طاقاتهم وإمكانياتهم الكبيرة وتحويلها الى طاقة منتجة تهدف إلى خدمة المجتمع المصري.

أما د.سوسن تقوي فوجهت الشكر للدولة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة معربة عن آملها في أن يكون هذا البروتوكول هو نقطة الانطلاق لرياضة الريشة الطائرة خلال الفترة المقبلة.

وأعرب د.علي حسب الله عن شكره وتقديره لمعالي وزير الرياضة الذي حرص على التواجد بالرغم من الارتباطات الكبيرة له خلال الفترة الحالية، مثنيا على الدعم الكبير والدور القيادي الذي يقوم به الوزير من أجل دعم ونشر رياضة الريشة الطائرة في مصر.

الرئيس عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية الدولي والمصري للريشة الطائرة الدكتور علي حسب الله سوسن تقوي عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي

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