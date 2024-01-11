الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سلوى بكر لـ"الشاهد": الثقافة فى مصر الآن تدار بالموظفين وليس بالمثقفين

سلوى بكر
سلوى بكر

قالت الكاتبة الروائية والناقدة،  سلوى بكر، إنه يجب أن تخطو الدولة الخطوات الأوسع في اتجاه المثقف، لأن الدولة في حاجة له وهو في حاجة لها لأن هذا يصب في الصالح العام  من ناحية المجتمع والدولة.

 

وأضافت، خلال حوارها ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن لدينا مثقفين لديهم خبرات هائلة في مجالات متباينة لا نتركهم يجلسون على المقاهي ونهدر طاقتهم.

 

وأكدت أن الثقافة في مصر الآن تدار بالموظفين ولا تدار بالمثقفين، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تواجه كم من الضغوط الخارجية وفكرة أن مصر مستهدفة حقيقية وأي شخص لديه ذرة من الفهم والعقل سيرى الضغوط هائلة وباشكال متعددة.

 

وتابعت، أن مصر تشكل حائط صد في مواجهة كم من المؤامرات الدقيقة والخبيثة وعندما ترى المحيط للخريطة المصرية وماجرى فيه فطوال الوقت الدولة تطفيء النار في كل مكان في الشرق والغرب والجنوب وضغوط اقتصادية، ومع ذلك نتحرك للأمام ولا نعود للخلف، مشيرة إلى أنه يوجد غلاء والناس مرهقة ولكن اليوم أنجزنا أشياء مهمة في البنية التحتية.

 

تفاصيل برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

سلوى بكر الثقافة تدار بالموظفين المثقفين المؤامرات الدقيقة مصر تشكل حائط صد

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