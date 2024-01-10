نبيل عمر لـ"الشاهد": المصري يتحرك بجينات حضارية وهزم فريزر بأدوات المطبخ

قال الكاتب الصحفي نبيل عمر إن مصر عمرها 7 آلاف سنة حضارة، والبعض يتخيل أنها المعابد والأهرامات والألوان المرسومة على الجدران، لكنها جينات حضارية نتحرك بها لا فرق فيها بين أستاذ الجامعة وسائق التوكتوك.

أضاف عمر، خلال حواره مع برنامج "الشاهد"، مع د.محمد الباز، المذاع عبر "إكسترا نيوز"، أن كل ما طرأ على الشخصية المصرية هو بعض الصدأ فقط، لكن وقت الأزمات تنفض هذا الصدأ خاصة إذا تعلق الأمر بالوطن.

وتابع أن فريزر هو قائد عسكري، حارب في كل بقاع الأرض فحارب في أمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية وآسيا ويعتبر نخبة النخبة في العسكرية البريطانية عندما جاء لرشيد استقبله الفلاحين وربات بيوت انتصروا عليه بأدوات المطبخ.

تفاصيل برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد" يقدمه د.محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.