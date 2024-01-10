الأربعاء 10 يناير 2024
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نبيل عمر لـ"الشاهد": الدين جزء من الشخصية المصرية لأننا شعب متدين

نبيل عمر
نبيل عمر

قال الكاتب الصحفي نبيل عمر، إن الشخصية المصرية عندما تشعر أنها مقدرة وأنه يتم التعامل بعدالة مع كل الناس بلا استثناء، فإن العملاق بداخلها يتحول وتصنع المعجزات.

وأضاف “عمر”، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدين جزء من الشخصية المصرية من زمان لأننا شعب متدين ومرتبط بالدين ومن أول ناس الذين تكلمنا عن البرزخ، مشيرًا إلى أنه من الخطأ عندما تكون متدينًا ومحافظًا إلا تستمع للحضارة الحديثة لأن هذا من ضمن المفاهيم الخاطئة.

وأوضح أنه عندما يتحدث أحد عن تجديد الخطاب الديني فإن الله سبحانه وتعالى جدد خطابة للبشر بدليل الأديان فالجوهر واحد ولكن الخطاب مختلف، فالتجديد صفة نكتسبها من الله وفكرة الجمود في الدين تناهض الطريقة التي انزل الله بها الاديان على البشر، مشيرًا إلى أنه ينقد مفاهيم بالدين وهي اجتهاد بشري أخذها صاحبها في الأصل لمحاولة تسهيل حياة الناس ولذا لا يجب سبه بعد 1400 سنة لأن هذا يؤدي لأثر عكسي.

ووتابع: “تراثنا محترم وعلينا أن نحترمه ونعتبره تفسير في زمانه وكيف كان التفكير في هذا الوقت والمعرفة والتجارب المتاحة ولا نهاجم هؤلاء الناس”.

تفاصيل برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

نبيل عمر الجمود الدين تناهض الطريقة الأديان تجديد الخطاب الديني لشخصية المصرية

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