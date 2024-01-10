الأربعاء 10 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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السفير حسام زكى: "العدل الدولية" ملزمة بنظر دعوى وقف الحرب الإسرائيلية على غزة

السفير حسام زكي
السفير حسام زكي

وجه السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الشكر لـجنوب إفريقيا لقيامها برفع دعوى ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، مؤكدًا أن هذا التحرك فيه المخرج القانوني وهي مبادرة جيدة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن جنوب إفريقيا دولة لها تاريخ حزين جدًا مع الإبادة الجماعية والفصل العنصري وعاشوا تجربة مريرة وبالتالي هناك مغزى من أنها تقوم برفع هذه الدعوى، مشيرًا إلى أن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وجه لها الشكر على قيامها بهذا الدور.

وعن قدرة المحكمة على وقف الحرب، أكد أنها ليس لديها قوة جبرية ولكن إذا تمكنت من اتخاذ القرار المناسب ستكون إسرائيل بحكم القانون الدولي تحت وطأته والمطلوب منها وقف اعتدائها، ولو استمرت لن يكون بمقدور أي طرف من الدول الغربية الدفاع عنها بأن ما تقوم به هو للدفاع عن النفس.

سبب عدم مشاركة الجامعة العربية في الدعوى

وأكد أن الدعوى عاجلة والمحكمة مضطرة أن تنظر في أمر وقف الحرب.

السفير حسام زكي جنوب أفريقيا إسرائيل حكمة العدل الدولية الإبادة الجماعية الفصل العنصري جامعة الدول العربية

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