أستاذ قانون: جنوب إفريقيا تطالب الأمم المتحدة بإدانة جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين

قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، إن المحكمة الجنائية الدولية بدأت تحقيقاتها مع الكيان الصهيوني عام 2014 بسبب حجم المجازر التي يرتكبها الكيان في حق الفلسطينيين.

محاكمة إسرائيل دوليًا

وأكد الدكتور أيمن سلامة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن الجنائية الدولية محكمة مستقلة لا تخضع للدول والحكومات وتلاحق المسئولين والأشخاص اللذين يُتهموا بارتكاب الجرائم المختلفة.

وأضاف أن الدول أعضاء الأمم المتحدة قبلوا رفع الدعوى والمرافعات المقدمة من قبل جنوب إفريقيا والتي تتهم إسرائيل أنها اعتبارًا من 7 أكتوبر عام 2023 ترتكب جريمة الإبادة الجماعية بحق الإنسانية الفلسطينية.

مساعي جنوب إفريقيا لنصرة فلسطين

وأشارت إلى أن الطلب الذي تقدمت به جنوب إفريقيا في 64 صفحة ضد إسرائيل أمر في غاية الأهمية، حيث طلبت جنوب إفريقيا من الأمم المتحدة أن يعترفوا بارتكاب إسرائيل جرائم الإبادة الجماعية، والاعتراف بالقصور الدولي بالتدخل لوقف الحرب في فلسطين ومنع إسرائيل من ارتكاب جرائمه.