رئيس الفريق القانونى الفلسطينى: جنوب إفريقيا تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب (فيديو)

أكد راجي الصوراني، رئيس الفريق القانوني الفلسطيني لدى المحكمة الجنائية الدولية، أن الاحتلال ينتهك القانون الدولي ويمارس أبشع الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.

وأشاد الصوراني، في مداخلة هاتفية مع برنامج "في المساء مع قصواء"، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، على "CBC"، بموقف جنوب إفريقيا التي تقدمت بشكوى رسمية ضد إسرائيل، معتبرا أنها تمثل ضمير العالم وتدافع عن سيادة القانون.

وطالب رئيس الفريق القانوني الفلسطيني لدى المحكمة الجنائية الدولية، بوقف شريعة الغاب التي تسود في الأراضي المحتلة، وإنصاف الضحايا والمعانين من الاحتلال.