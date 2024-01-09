الثلاثاء 09 يناير 2024
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منذ 7 أكتوبر.. هيئة شئون الأسرى: حصيلة الاعتقالات بالضفة الغربية بلغت 5755 شخصًا

الاحتلال يعتقل
الاحتلال يعتقل

أعلنت هيئة شئون الأسرى عن أن قوات الاحتلال اعتقلت 25 فلسطينيا في الضفة الغربية، لترتفع حصيلة الاعتقالات إلى 5755 منذ 7 أكتوبر، وذلك خلال خبر عاجل عرضته قناة "القاهرة الإخبارية" قبل قليل.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الإثنين، 11 فلسطينيا من مناطق مختلفة في محافظة بيت لحم.

اعتقال 8 مواطنين من قرية حوسان غرب بيت لحم

وأفادت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن قوات الاحتلال اعتقلت 8 مواطنين من قرية حوسان غرب بيت لحم، بعد دهم منازلهم وتفتيشها، مضيفة أنه جرى اعتقال شقيقين في مخيم الدهيشة جنوبًا بعد دهم منزل والديهما وتفتيشه.

أما في بلدة الدوحة غربًا فاعتقلت قوات الاختلال أيمن خضر دعامسة، بعد دهم منزل والده وتفتيشه.

وعلى حاجز عسكري بين مدينتي رام الله ونابلس اعتقل جنود الاحتلال الشاب خالد عقل دار الحاج (41 عامًا) من مخيم عايدة شمال بيت لحم. 

هيئة شؤون الأسرى فلسطين الضفة الغربية القاهرة الإخبارية الإحتلال الإسرائيلي

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