إعلام إسرائيلى: شركة صينية توقف الشحن إلى إسرائيل بسبب التهديدات فى البحر الأحمر

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، عن أن شركة الشحن الصينية "كوسكو" توقف الشحن إلى إسرائيل بسبب التهديدات الأمنية في البحر الأحمر، وذلك خلال خبر عاجل عرضته قناة "القاهرة الإخبارية" قبل قليل.

وفي سياق آخر، أكدت جماعة الحوثي، أن عملياتها جاءت لمساندة الشعب الفلسطيني ضد المجازر التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي بدعم أمريكي منذ 3 أشهر.

وأعلن الحوثيون في بيان لهم، عن أن قواتهم شنت هجمات صاروخية وبالطائرات المسيرة، وعمليات بحرية لاستهداف السفن الإسرائيلية أو تلك المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة، مع عدم التعرض لباقي سفن العالم، والحرص على أمن وسلامة الملاحة الدولية في البحر الأحمر والبحر العربي وباب المندب.