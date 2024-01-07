الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بمناسبة عيد الميلاد المجيد.. محطات فى حياة البابا تواضروس الثانى

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

أذاع برنامج 8 الصبح في فقرة "أنا المصري" المذاع على قناة "دي إم سي" تقريرًا عن حياة بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، البابا تواضروس الثاني، وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

ويحظى البابا تواضروس الثاني بشعبية كبيرة، ليس في مصر فقط، ولكن في العالم العربي والغربي، خاصة أن له العديد من المواقف البارزة في كثير من القضايا.

حياة البابا تواضروس الثاني

ولد البابا تواضروس الثاني في يوم 4 نوفمبر سنة 1952 في المنصورة لأسرة مكونة منه كأخ لشقيقتين، واسمه الفعلي وجيه صبحي باقي سليمان.

والتحق البابا تواضروس الثاني بجامعة الإسكندرية بكلية الصيدلة وحصل على بكالوريوس الصيدلة عام 1975، والتحق بعدها بالكلية الإكليريكية وتخرج فيها عام 1983، وحصل على زمالة الصحية العالمية بإنجلترا عام 1985.

ثم ذهب إلى دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون في 20 أغسطس 1986، وترهبن في 31 يوليو 1988 وتمت رسامته قسًا في 23 ديسمبر 1989.

وانتقل للخدمة بمحافظة البحيرة في 15 فبراير 1990 ثم نال درجة الأسقفية في 15 يونيو 1997.

فاز البابا تواضروس الثاني بمنصب البابا عن طريق القرعة الهيكلية ليصبح البابا تواضروس الثاني 118 يوم الأحد 4 نوفمبر 2012.

البابا تواضروس الثاني الكنيسة القبطية مصر البابا تواضروس الإسكندرية

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