شكرى يؤكد موقف مصر الرافض مغادرة الفلسطينيين قطاع غزة

شدد السفير سامح شكري، وزير الخارجية، خلال استقباله عضوين بمجلس الشيوخ الأمريكي، على أهمية مراعاة عنصر الوقت في التعامل مع الأزمة الإنسانية المتفاقمة بقطاع غزة، حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل قبل قليل.

ضرورة حل الدولتين

وأكد "شكري" أولوية وحتمية التوصل إلى وقف فوري وشامل لإطلاق النار وإدخال المساعدات إلى غزة، كما شدد على ضرورة العمل على فتح المجال السياسي لدعم جهود التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية بناء على حل الدولتين.

وجدد وزير الخارجية، للجانب الأمريكي، تأكيد موقف مصر الرافض أي محاولات أو إجراءات تدفع الفلسطينيين في غزة نحو مغادرة قطاع غزة.