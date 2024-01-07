المنسق الوطني لمشروع تطوير مسار العائلة المقدسة: 14 مكانًا أثريًا ضمن المشروع

قال المهندس عادل الجندي، المنسق الوطني لمشروع تطوير مسار العائلة المقدسة، إنه يوجد 14 مكانا أثريا ملموسا يمكن زيارته من خلال مشروع تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة.

وأضاف عادل الجندي، خلال لقاء له لبرنامج "8 الصبح"، عبر فضائية "دي أم سي"، اليوم الأحد، أنه يوجد أماكن بشرق بورسعيد أصبحت جاهزة، فضلا عن أماكن للمستثمرين تم طرحها، موضحا أن مناطق في الدلتا وكفر الشيخ والشرقية، تم تطويرها، إضافة إلى موقع "شجرة العذراء مريم" الشهيرة في منطقة المطرية، و4 مواقع بوادي النطرون.

حماية المجتمع العمراني

وتابع المنسق الوطني لمسار رحلة العائلة المقدسة، أن معظم المواقع والأماكن تلتي تم تطويرها أثرية، ويشمله قانون حماية الأثار المصرية، مؤكدا أنه نهدف لتطوير الأثر، وحماية المجتمع العمراني المحيط بتلك المناطق.