الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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شئون الأسرى: الاحتلال اعتقل 6 فلسطينيين فى الضفة الغربية.. و5686 منذ 7 أكتوبر

الاحتلال الإسرائيلى
الاحتلال الإسرائيلى

أعلنت هيئة شئون الأسرى عن أن قوات الاحتلال اعتقلت 6 فلسطينيين في الضفة الغربية لترتفع حصيلة الاعتقالات إلى 5686 منذ 7 أكتوبر، وذلك خلال خبر عاجل عرضته قناة "القاهرة الإخبارية" قبل قليل.

وقال ثائر شريتح، الناطق باسم هيئة شئون الأسرى والمحررين، إن الاحتلال الإسرائيلي نفّذ العديد من حملات الاعتقال الإدارية بحق كثير من الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن مئات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال يتعرضون للاعتداءات.

وأضاف الناطق باسم هيئة شئون الأسرى والمحررين، الأربعاء الماضي، خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الاحتلال الإسرائيلي نفّذ نحو 11 ألف حالة اعتقال في الضفة بما فيها القدس خلال 2023، منوهًا إلى أن أكثر من 11 بوابة عسكرية أقامها الاحتلال الإسرائيلي في العديد من المدن الفلسطينية.

شؤون الأسرى الاحتلال قوات الاحتلال حصيلة الاعتقالات القاهرة الإخبارية

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