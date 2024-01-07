الأحد 07 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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النواب الأردنى: المنطقة لن تنعم بالاستقرار ما لم تحل القضية الفلسطينية

جريدة الدستور

قال رئيس لجنة فلسطين بمجلس النواب الأردني، فراس العجارمة، إن زيارة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، للمنطقة تستهدف عدم اتساع بؤرة الصراع بين الجانب الإسرائيلي والجانب الفلسطيني.

زيارة بلينكن للمنطقة العربية

وشدد فراس العجارمة، خلال مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية" اليوم الأحد، على أن المنطقة لن تنعم بالاستقرار ما لم تحل القضية الفلسطينية.

ولفت رئيس لجنة فلسطين بمجلس النواب الأردني إلى أن ملك الأردن، عبدالله الثاني، حذر من انتهاكات المستوطنين الإسرائيليين بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية.

وأشار "العجارمة" إلى أن هناك محاولات أمريكية لاحتواء تداعيات الأوضاع بالمنطقة ومنع تفاقمها على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

النواب الاردني مجلس النواب بلينكن الصراع القضية الفلسطينية

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