"القاهرة الإخبارية": استشهاد فلسطينى برصاص الاحتلال فى بلدة عبوين شمال رام الله

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" خبرًا عاجلًا يفيد باستشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في بلدة عبوين شمال رام الله.

وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عدة طرق شمال مدينتي رام الله والبيرة، وعرقلة حركة الفلسطينيين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال أغلقت المنطقة الممتدة من عيون الحرمية شمال رام الله، حتى دوار عين سينيا، وطريق سنجل، والحاجز العسكري الذي تقيمه عند مدخل بلدة عطارة، شمال رام الله، ومنعت مركبات المواطنين من المرور عبر الحاجز.