الصحة الفلسطينية: ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلى على جنين إلى 7 شهداء

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على جنين منذ فجر اليوم إلى 7 شهداء، وذلك خلال خبر عاجل عرضته قناة "القاهرة الإخبارية" قبل قليل.

وكانت أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد 6 مواطنين، فجر اليوم الأحد،بقصف إسرائيلي جنوب مدينة جنين.

وأضافت الصحة الفلسطينية في بيان لها، أن 6 مواطنين استشهدوا جراء قصف مُسيرة إسرائيلية تجمعًا للمواطنين قرب دوار الشهداء جنوب جنين.

والشهداء هم: الأشقاء هزاع ناجح حسن درويش (27 عامًا)، ورامي (22 عامًا)، وأحمد (24 عامًا)، وعلاء (29 عامًا)، ورزق الله نبيل سليمان (18 عامًا)، ومحمد ياسر موسى عصعوص، إضافة لإصابة شاب آخر بجروح خطيرة، وجميعهم من قرية مثلث الشهداء جنوب مدينة جنين.