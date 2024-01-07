الأحد 07 يناير 2024
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أستاذ قبطيات يكشف سبب تسمية دير الأنبا هدر بهذا الاسم (فيديو)

دير الأنبا هدر
دير الأنبا هدر

تحدث الدكتور عاطف نجيب أستاذ القبطيات بكلية الآثار جامعة القاهرة، عن دير الأنبا هدر الذي يعتبر من أكثر الأديرة التي لا تزال تحتفظ بتفاصيلها التي بنيت بها.

 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية “دي إم سي”: أن دير الأنبا هدر تعود نشأته إلى 1700 عام، وسُمي باسم هيدرا نسبة إلى الأنبا هيدرا الذي كان أسقف أسوان في الفترة ما بين القرن الرابع والخامس الميلادي، وهو يبعد عن النيل 1200 متر أي حوالي أكثر من كيلو.

وأوضح أن الدير ينقسم إلى مستويين الدور الأرضي وهو الجزء الكنسي الرئيسي الذي لا يزال يحتفظ بملاحمه الشرقية، وتُقام به الاحتفالات لمدة أسبوع بداية من يوم 22 ديسمبر.

 

النواحي الجمالية المعمارية بالدير 

وكشف أستاذ القبطيات بكلية الآثار جامعة القاهرة، أن الدير يُدخل له عن طريق الصعود على سلم طويل من الجهة البحرية، والدور الثاني يتضمن جميع مظاهر حياة الرهبان التي تعود لهذه الحقبة التاريخية، وتتضمن ورش ومطاحن غلة وأماكن تربية المواشي وحظيرة خاصة بالجمال وغيرها من التفاصيل المعمارية.

 

وأشار إلى أن الدير يتضمن كتابات ترجع إلى أزمنة مختلفة أهمهم التصويرية الموجودة بالشرقية بالقرن العاشر من الميلاد، وأسقف مكون من عدة طبقات تتزين بالرسومات رغم طبيعة الجبل، مبينًا أنَّ الدير تعرض لكثير من الهجمات منذ أوائل القرن الخامس قبل دخول النوبة المسيحية إضافة إلى عدد من الحروب التي كانت تستهدف بلاد النوبة والغرف المجاورة للشرقية قديمًا.

 

 

دير الأنبا هدر هيدرا دير الجمال حياة الرهبان

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