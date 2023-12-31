الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"مايسترو مصر".. البابا تواضروس يتحدث عن الرئيس السيسي ويدعو لزيارة الأديرة

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

أبدى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية مشاعره تجاه الرئيس السيسي، مؤكدا حبه للبعد الديني الذي يتميز به ولذكره الدائم لله في خطاباته.

وأشاد البابا تواضروس، خلال حوار خاص مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المُذاع عبر CBC بقدرة الرئيس السيسي على تنسيق وتوجيه الجهات الحكومية والمدنية، ووصفه بأنه "مايسترو مصر"، معربًا عن تقديره وإعجابه بشخصيته وأسلوبه في إدارة البلاد وقيادة شئونها.

وكشف عن طبيعة لقاءاته مع الرئيس السيسي، موضحا أنها تتضمن اللقاءات الخاصة وزيارته للكاتدرائية والمكالمات الهاتفية، وأنها تشهد حوارا مفتوحا وصريحا، مؤكدًا وجود تطور ملحوظ في مستوى الوعي بالآخر والتقبل والاحترام له، سواء كان مسلما أو مسيحيا أو من أي ديانة أخرى.

وذكر حادثة مؤثرة تعرض لها بعد حادث الكنيسة البطرسية في ديسمبر 2016، حيث تفاجأ بوصول أكثر من 100 شخص من مرسى مطروح إلى القاهرة لتقديم واجب العزاء له، معبرا عن سعادته بهذا التضامن والمحبة.

ودعا تواضروس المصريين إلى زيارة الأديرة والأماكن الإثرية والتعرف على الرهبنة المصرية التي تعد الأقدم في العالم، لافتًا إلى أن الأخلاق والمبادئ هي من أهم مقومات ثروة المصريين، وأن الاحترام والأصل هما رأس مال الإنسان.

تطرق إلى بعض القضايا الاجتماعية التي تهم الأسرة المسيحية، مثل ضرورة وجود فترة خطوبة كافية وعدم تدخل الأهل وعدم الاهتمام بالأمور المادية، وأوضح أن الكنيسة تقوم بعقد لقاءات تثقيفية للمقبلين على الزواج وتقديم مناهج متخصصة لهم، وأن هذه المناهج أصبحت إلزامية الآن وساعدت في الحد من مشاكل المخطوبين.

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