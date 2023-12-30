الأحد 31 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

البابا تواضروس: لا أشعر بالخوف كمسيحى ولكن أخاف كمصرى من الإرهاب (فيديو)

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

أعرب قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، عن إيمانه بأن الهجمات الإرهابية التي شهدتها مصر لم تكن تستهدفه بسبب دينه، ولكن بسبب جنسيته. وقال: "أنا مؤمن بأنهم لم يهاجموني كمسيحي ولكن كمصري".

وشدد قداسة البابا، خلال حوار خاص مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المُذاع عبر قناة CBC، على أهمية الوطن والأرض في حياة الشعب المصري، موضحًا أنه قال بعد الهجمات الإرهابية عام 2013: "وطن بلا كنائس أفضل من كنائس بلا وطن"، لأن الوطن هو البيت الأول.

وأضاف: "لقد تلقيت انتقادات كثيرة على هذه العبارة ولكني أؤمن بأن سلامة الوطن والأرض هي التحدي الأكبر".

وأشار قداسة البابا إلى أن بناء الكنائس كان يواجه تحديات كبيرة في عام 2012 بسبب القانون القديم الذي كان يعتمد على الهوى وليس على العدل، وأثنى على الرئيس السيسي الذي اتخذ قرارًا شجاعًا بإصدار قانون جديد لبناء الكنائس في سبتمبر 2016 والذي ساهم في إحلال الهدوء والاستقرار في البلاد.

كنائس بطريرك الكرازة المرقسية بابا الإسكندرية البابا تواضروس الثاني الهجمات الارهابية قصواء الخلالي في المساء مع قصواء الإرهاب الرئيس السيسي بناء الكنائس

الأكثر قراءة

عاجل.. كيف تريد أن يذكرك التاريخ؟.. صحفى يفاجئ نتنياهو بهذا السؤال على الهواء (فيديو)

جنى ثمار الإصلاح الاقتصادى: حصار أزمة الدولار.. وبدء تراجع أسعار السلع

منها السكر.. قائمة أسعار السلع الغذائية فى مصر الآن بعد تحديد سلع استرشادية

عاجل.. مذبحة حرية الرأى.. الغرب يُطارد رافضى العدوان على غزة.. ويهود بين الضحايا!

لماذا رفض وزير الدفاع الإسرائيلى حضور مؤتمر مشترك مع نتنياهو؟

مصدر أمنى ينفى مقتل صحفى بالبحر الأحمر عقب نشره مستندات تخص رئيس إحدى الدول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

من يريد سلام فياض.. الحرب والإبادة.. أم اللعبة الراهنة؟

د.أحمد الخميسى

عام من الشوق

ماجد حبته

تطفيش الأونروا

وائل لطفي

ناصح أمين

الحسين عبدالرازق

عن دعوات مقاطعة المنتجات!

د. منى حلمى

مع "البحر" أبدأ سنة جديدة

د هند جاد

نقطة ومن أول الصبر

أحمد الصغير

نحو قراءة واقعية لنتائج الانتخابات الرئاسية..!

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ85 للعدوان.. الاحتلال يوسع دائرة القصف فى وسط وجنوب قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلى يعتدى على شاب ويعتقل آخر فى نابلس

تعديل تكتيكي.. أسرار خطة إسرائيل الجديدة فى الحرب على غزة