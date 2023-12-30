البابا تواضروس: لا أشعر بالخوف كمسيحى ولكن أخاف كمصرى من الإرهاب (فيديو)

أعرب قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، عن إيمانه بأن الهجمات الإرهابية التي شهدتها مصر لم تكن تستهدفه بسبب دينه، ولكن بسبب جنسيته. وقال: "أنا مؤمن بأنهم لم يهاجموني كمسيحي ولكن كمصري".

وشدد قداسة البابا، خلال حوار خاص مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المُذاع عبر قناة CBC، على أهمية الوطن والأرض في حياة الشعب المصري، موضحًا أنه قال بعد الهجمات الإرهابية عام 2013: "وطن بلا كنائس أفضل من كنائس بلا وطن"، لأن الوطن هو البيت الأول.

وأضاف: "لقد تلقيت انتقادات كثيرة على هذه العبارة ولكني أؤمن بأن سلامة الوطن والأرض هي التحدي الأكبر".

وأشار قداسة البابا إلى أن بناء الكنائس كان يواجه تحديات كبيرة في عام 2012 بسبب القانون القديم الذي كان يعتمد على الهوى وليس على العدل، وأثنى على الرئيس السيسي الذي اتخذ قرارًا شجاعًا بإصدار قانون جديد لبناء الكنائس في سبتمبر 2016 والذي ساهم في إحلال الهدوء والاستقرار في البلاد.