الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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البابا تواضروس ينتقد الصمت الدولى على الحرب فى غزة ويدعو للرحمة (فيديو)

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

أعرب قداسة البابا تواضروس الثاني، بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عن حزنه وقلقه من الأوضاع العالمية والإقليمية في 2023، مشيرًا إلى أنه عام صعب شهد استمرار الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وتدهور الاقتصاد العالمي، وانتهاء جائحة كورونا التي أثرت على البشرية بشكل كبير.

وأكد البابا تواضروس، خلال حوار خاص مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المُذاع عبر قناة CBC، أن أكثر ما ألم به هو الحرب الدموية التي اندلعت في قطاع غزة قبل نهاية العام، والتي راح ضحيتها العديد من الأبرياء من الأطفال والنساء والرجال، وأدت إلى تدمير البنية التحتية والممتلكات، واصفًا إياها بالشراسة والقسوة الشديدة.

وانتقد البابا تواضروس، الصمت الدولي على هذه الحرب، وسأل بتعجب كيف تتغاضى الدول الكبيرة والمتقدمة عن الحقيقة، وهو أمر مؤسف للغاية، ودعا إلى الرحمة والسلام لشعب غزة وللعالم أجمع.

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