الإثنين 08 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار الظهيرة| عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى.. و"الصحة" تُطلق 8 قوافل طبية مجانية ضمن حياة كريمة

اخبار الظهيرة
اخبار الظهيرة

تنوعت أخبار الظهيرة اليوم الاثنين ما بين أخبار فنية وأخبار اجتماعية وأخرى عن غزة فى هذا السياق ترصد الدستور أبرز أخبار الظهيرة لليوم الاثنين.

"الصحة" تُطلق 8 قوافل طبية مجانية ضمن حياة كريمة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، عن إطلاق 8 قوافل طبية لمدة يومين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بدءًا من اليوم، وتستمر لمدة يومين.

وأوضحت وزارة الصحة، في بيان، أنه سيتم إطلاق القوافل الطبية في مناطق؛ قلندول مركز ملوي بمحافظة المنيا، أبو رماد مركز حلايب بمحافظة البحر الأحمر، مركز شباب الجديدة مركز منيا  القمح بمحافظة الشرقية، ميت راضي مركز بنها بمحافظة القليوبية، أم مشاق مركز القصاصين بمحافظة الإسماعيلية، منشأة النصر مركز شربين بمحافظة الدقهلية، الناصر مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، غوط الوز مركز براني بمحافظة مطروح.

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منافسة شرسة بين "أبونسب" و"الإسكندرانى" و"الحريفة" على صدارة شباك التذاكر

تشهد دور العرض السينمائية منافسة شرسة بين الأفلام المعروضة في موسم منتصف العام، على حصد الإيرادات. 

واستطاعت الأفلام المعروضة تحقيق إيرادات جيدة جدًا منذ طرحها للجمهور بصالات العرض. 

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القبض على لص الدراجات النارية فى سوهاج

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج القبض على لص الدراجات النارية في مدينة أخميم بسوهاج. 

كانت البداية عندما تابعت الأجهزة الأمنية ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الأجتماعى "فيسبوك"، متضمنًا ادعاء صاحب الحساب سرقة دراجة نارية بمدينة أخميم بسوهاج. 

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عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال


اقتحم مستعمرون، اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد شهود عيان بأن عشرات المستعمرين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

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