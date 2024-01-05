الصحة: تنمية قدرات العاملين بالصحة من أولويات الوزارة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

أكدت وزارة الصحة والسكان، ضرورة رفع الوعي وتنمية قدرات الوظائف القيادية والإشرافية بالقطاع الصحي، لخلق كوادر إدارية رائدة، وقادرة على اتخاذ القرارات الصحيحة وتنفيذ سياسات الوزارة وخطتها بكفاءة.

جاء ذلك في كلمة الوزارة خلال افتتاح فعاليات البرنامج التدريبي في الإدارة المالية لغير الماليين، الذي عقد في أكاديمية الأميرة فاطمة للتدريب والتعليم الطبي المستمر تحت شعار «واجبك تعرف».

تحسين الخدمات الصحية

وفي كلمته، أشارت قيادات وزارة الصحة، إلى أن اقتصاديات الصحة Health Economics وعملية حساب التكاليف المالية تعد من أولويات الصحة في الفترة الحالية، وذلك ضمن مشروع تحسين الخدمات الصحية للمواطنين.





ونوهت إلى أن وزارة الصحة تستهلك ما يقدر بـ 22 مليار جنيه في بند الأدوية المستخدمة لعلاج المواطنين، مما يشير إلى ضرورة رفع الوعي وتنمية قدرات الوظائف القيادية والإشرافية بالقطاع الصحي لإدارة الموارد المالية والموارد البشرية، ما يستلزم التأكد من صرف الأدوية في محلها، ومواجهة أي هدر في كميات الأدوية التي تنتهي صلاحيتها، والأدوية التى تصرف بغير داعٍ.



وشددت الوزارة على ضرورة تنمية موارد المستشفيات، وتنويع مصادر الدخل العام، مؤكدا أن وزارة الصحة والسكان، تعمل خلال الفترة الحالية على تعظيم الموارد الذاتية للمنشأة الصحية.

برامج تدريبية

ووجه الوزير ضرورة إعداد برامج تدريبية للإدارة المالية لغير الماليين، وتتضمن العديد من المهارات الهامة للعاملين بالقطاع الصحي (إدارة الازمات – مهارات التواصل – مهارات التفاوض – مهارات القيادة العامة)، وإضافة برامج أخرى لتطوير المنظومة الصحية وتنمية مهارات العاملين، وذلك ضمن خطة قيادة منشأة صحية واعية.

كما أكد الدكتور خالد عبدالغفار، ضرورة وضع مجموعة من البرامج والموضوعات طبقًا للمسار الوظيفي الإداري والقيادي، بالتعاون مع المؤسسات الرائدة في مجال التدريب، مثل الأكاديمية الوطنية للتدريب، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، لإثراء البرامج والارتقاء بها، حتى تحقق أهدافها المرجوة، من حيث التأثير على المعرفة والمهارات المكتسبة والسلوك وأسلوب الإدارة.

وفي ختام كلمته، توجه الوزير بالشكر للواء وائل الساعي مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية، والدكتورة علا خيرالله رئيس قطاع التدريب والبحوث بالوزارة، والدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي، والقائمين على البرنامج التدريبي والحضور.