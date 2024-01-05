الجمعة 05 يناير 2024
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مصر

الصحة: مبادرة "100 يوم صحة" قدمت أكثر من 58 مليونًا و899 ألف خدمة مجانية للمواطنين

الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغفار

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تقديم 58 مليونا و899 ألفا و25 خدمة طبية من خلال مبادرة «100 يوم صحة» منذ انطلاقها يوم 25 يونيو الماضي، وحتى مساء أمس الخميس 4 يناير، في جميع محافظات الجمهورية، وذلك بعد توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمد عمل المبادرة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن «100 يوم صحة» قدمت منذ انطلاقها مليونا و595 ألفا و405 خدمات، ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة- في أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 4 ملايين و697 ألفا و6 زيارات.

علاج ضعف وفقدان السمع

وأضاف «عبدالغفار» أن مبادرة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة لـ921 ألفا و47 طفلا، فيما قدمت 5 ملايين و104 آلاف و470  خدمة ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

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وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة منذ انطلاقها قدمت 432 ألفا و221 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و819 ألفا و236 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم علاج 318 ألفا و855 مواطنا، ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ مليون و999 ألفا و668 مواطنا.

وقال «عبدالغفار» إن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم) بملئ مليونين و676 ألفا و609 استمارات استبيان، مضيفا أن إجمالي المترددين على القوافل الطبية، بلغ مليون و689 ألفا و681 مواطنا.

عيادات تنظيم الأسرة

وتابع «عبدالغفار» أن عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة، بلغ 12 مليونا، و662 ألفا و550 منتفعة، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات، 12 مليون و860 ألفا، و746 زيارة، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية 12 مليون و655 ألفا و901 طفل.

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واستطرد «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 465 ألفا و630 خدمة في مجال الصحة النفسية، شملت خدمات الطوارئ والعلاج النفسي، وعلاج الإدمان للبالغين والمراهقين، والتأهيل، والدعم النفسي، ومتابعة الشكاوى والرد على الاستفسارات.

خدمات التوعية والتثقيف

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لنحو 8 ملايين و463 ألف مواطن، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.

ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».

1000169573
1000169573
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