الإثنين 08 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على عاطلين لسرقتهما سيارة بمصر القديمة

عاطلين
عاطلين

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة فى كشف غموض واقعة سرقة سيارة من سيدة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

وفي التفاصيل، تلقى قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (إحدى السيدات- مقيمة بدائرة قسم شرطة الحدائق) باكتشافها سرقة سيارتها حال توقفها بدائرة القسم.

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وبالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكبي الواقعة (عاطلين- مقيمين بدائرة القسم)، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وقيامهما بمساومة مالكة السيارة على مبالغ مالية لاسترجاع السيارة، وتم بإرشادهما ضبط السيارة المستولى عليها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اجهزة الامن قسم شرطة مصر القديمة سرقة الإجراءات القانونية مديرية امن القاهرة

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