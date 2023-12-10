مدير أمن سوهاج السابق يُدلى بصوته لأول مرة فى الإسماعيلية

أدلى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج السابق، بصوته لأول مرة في الانتخابات الرئاسية أمام لجنة الشهيد محمد السماك بحى أول الاسماعيلية.

وقال مدير أمن سوهاج السابق إنه لأول مرة بعد تخرجه من كلية الشرطة يمارس حقة الدستوري ويدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأضاف الشافعي أن المشاركة الإيجابية فى الانتخابات بصفة عامة والرئاسية بشكل خاص هى عنوان الدول ومدى تقدمها وقوتها، وقياس وترمومتر للديمقراطية وحرية الرأى والتعبير، التى توليها الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا وغير مسبوق كحق دستورى وقانوني، يجسد تقدم الوطن وقدرة المواطن على الاختيار بحرية ونزاهة وشفافية.

كما أن الانتخابات الرئاسية تتمتع بأعلى معايير وضمانات النزاهة من خلال الإشراف القضائى الكامل على جميع مراحل الانتخابات وتطبيق مبدأ قاضٍ لكل صندوق وهى أعلى مقومات ومعايير النزاهة فى العالم.

والهيئة الوطنية للانتخابات هى مستقلة منوطة بإجراء والإشراف على العملية الانتخابية، إذن الدولة المصرية هيأت جميع الإجراءات والسبل والوسائل والتأمين اللازم لخروج العملية الانتخابية بشكل يشرف الدولة المصرية صاحبة الحضارة العريقة والتاريخ الزاخر بالديمقراطية.

وأضاف: "لذلك فالمواطن مسئول عن خروج العملية الانتخابية بشكل يجسد ما وصلت إليه مصر أمام العالم، والدولة وضعت المواطن أمام مسئولياته فى المشاركة الإيجابية والاختيار الحر بما يراه مناسبًا لمصلحة الوطن، لتكون الانتخابات الرئاسية وبحق عيدًا وعرسًا للديمقراطية فى بلد عظيم بحجم مصر".

وتنطلق عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والمقرر بدؤها اليوم، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.