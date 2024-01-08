ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج القبض على لص الدراجات النارية في مدينة أخميم بسوهاج.

القبض على لص الدراجات النارية فى سوهاج

كانت البداية عندما تابعت الأجهزة الأمنية ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الأجتماعى "فيسبوك"، متضمنًا ادعاء صاحب الحساب سرقة دراجة نارية بمدينة أخميم بسوهاج.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وهو أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول سوهاج.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، كما أرشد عن الدراجة النارية المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.