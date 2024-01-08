الإثنين 08 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

فوضى وانقسامات بسبب حرب غزة.. كواليس خناقة نتنياهو مع وزرائه فى اجتماع الحكومة

نتنياهو
نتنياهو

كشفت صحيفة  تايمز أوف إسرائيل أن خطط مناقشة مرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة شابتها حالة فوضى كبرى، بعد أن تحول اجتماع رفيع المستوى لمجلس الوزراء الأمني حول هذا الموضوع إلى حلقة من الصراخ والخلافات والاتقسامات، حيث أشارت بعض المصادر إلى أن حلفاء رئيس الوزراء شنوا هجوم حاد على قائد الجيش الإسرائيلي بسبب خطط للتحقيق الداخلي في أخطاء الجيش في الفترة التي سبقت 7 أكتوبر، فضلًا عن الخلافات التي ضربت الحكومة بسبب مستقبل قطاع غزة.


خلافات وانقسامات كبرى في حكومة نتنياهو.. ماذا يحدث؟

txt

"واشنطن بوست": مقترحات إسرائيل بإجلاء سكان غزة تسببت فى انقسامات مع واشنطن وأوروبا

وبحسب الصحيفة، فقد تسبب الخلاف في حدوث صدع كبير داخل الائتلاف الحاكم، حيث غاب الوزراء بيني جانتس وجادي آيزنكوت وشيلي تروبر من حزب الوحدة الوطنية عن جلسة الحكومة يوم الأحد، ما يسلط الضوء على التوترات المتزايدة بين الفصائل التي تشكل حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في زمن الحرب.

وتابعت أن يوم الجمعة، ألقى جانتس باللوم على نتنياهو في الشجار، قائلًا: "إنها مسئوليته إصلاح هذا.. إذا كان المهم الآن هو الأمن والوحدة، فنحن بحاجة إلى عقد اجتماع أساسي بشأن استمرار القتال من عدمه وكشف رؤية واضحة للمرحلة المقبلة وقريبًا".


ادعاءات جديدة بشأن الانفاق 

وأشارت الصحيفة إلى أنه في ظل الأزمات المتعددة داخل الحكومة الإسرائيلية، فقد ادعى الجيش الإسرائيلي أنه عثر على دليل على أن حماس طورت قدرات صواريخ كروز بمساعدة إيران، بعد العثور عن معدات تستخدمها الحركة لتطوير صواريخ دقيقة التوجيه تحت وصاية إيرانية، ومن شأن هذه التكنولوجيا أن تمثل طفرة خطيرة لقدرات الأسلحة لدى الحركة.

وجاء هذا الإعلان مع دخول القتال في غزة شهره الرابغ منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر مع إشارة نتنياهو إلى أن إسرائيل ليست مستعدة بعد لإنهاء حربها ضد حماس، حتى مع توجه أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي إلى منطقة الشرق الأوسط، لمضاعفة الضغط من أجل التحول إلى قتال أقل حدة.

واكتشفت القوات برنامج الصواريخ الموجهة أثناء مداهمة موقع لحماس بالقرب من حيي الدرج والتفاح في مدينة غزة، ما قادهم إلى مصنع لتصنيع الأسلحة تحت الأرض.

وزعم الاحتاال الإسرائيلي أن الجنود عثروا على "عناصر تثبت أن منظمة حماس الإرهابية درست بتوجيه إيراني كيفية تشغيل وبناء مكونات دقيقة وأسلحة استراتيجية"، وشارك صورا لما أكد أنه محرك صاروخي ورأس حربي لصاروخ كروز تم تطويره، من قبل حماس.

ولطالما اتهمت إسرائيل إيران بمحاولة تصدير تكنولوجيا الصواريخ الدقيقة إلى جماعة حزب الله اللبنانية، وأفادت تقارير بأنها قصفت قوافل أسلحة في سوريا لمنع عمليات النقل هذه، ولكن لا يُعتقد أن نفس المخاوف تنطبق على حماس، التي طاردت إسرائيل بعشرات الآلاف من الهجمات الصاروخية على مر السنين.

وأوضحت الصحيفة أنه بالرغم من مزاعم الجيش الإسرائيلي بأضعاف القدرات العسكرية لحركة حماس، فإن وابل الصواريخ الذي أطلق على وسط وجنوب إسرائيل في الدقائق الأولى من الأول من يناير كان بمثابة تذكير باستمرار قوة الجماعة.
ويوم السبت، قال الجيش إنه أنهى تفكيك "الإطار العسكري" لحركة حماس في شمال قطاع غزة، بما في ذلك مدينة غزة، ويحول اهتمامه الآن إلى تفكيك البنية التحتية للحركة في وسط وجنوب غزة.

فوضى وانقسامات حرب غزة كواليس خناقة نتنياهو الحكومة إسرائيل

مواد متعلقة

توترات البحر الأحمر تعيد أزمة سلاسل التوريد وارتفاع الأسعار

تقرير أمريكي: اضطرابات الملاحة بالبحر الأحمر تُهدد 15% من حركة الشحن العالمية

شبح أزمات سلاسل التوريد تُهدد اقتصاد العالم.. معوقات الملاحة في البحر الأحمر تُثير المخاوف

تحركات أمريكية لمنع اندلاع حرب جديدة بعد اغتيال العارورى

تحولات جديدة في الحرب.. واشنطن بوست تكشف سر اغتيال إسرائيل "العارورى"

مفاجأة.. اغتيال صالح العارورى ضربة كبرى وتهديد جديد لإسرائيل وليس "حماس"

عاجل.. مفاجآت جديدة فى قضية جيفرى إبستين.. تورط قيادات بالموساد والمخابرات الأمريكية

بعد تزايد الضغوط.. مخططات أمريكية جديدة بشأن مستقبل القضية الفلسطينية

الأكثر قراءة

الحكومة تكشف السعر المتوقع للجنيه أمام الدولار فى 2024

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع رمضان صبحى لاعب بيراميدز (انفراد)

"القاهرة الإخبارية": متظاهرون يغلقون الطريق المؤدى لمقر "الكنيست"

الآن موعد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الثالثة والرابعة والخامسة

الانتهاء من تطوير حديقة "المثلث البحري" بحي المنتزه أول في الإسكندرية

القفز للأمام.. ماذا سيفعل الرئيس السيسى فى اقتصاد مصر من 2024 إلى 2030؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

إنه وائل الدحدوح..!

حسين دعسة

الأردن ملكًا وحكومة فى مواجهة مع محاور جولة بلينكن بالمنطقة

محمود خليل

الفلاح الحصيف.. ومفرخة المماليك

وائل لطفي

ثقافة الفقر!

ماجد حبته

إشعال القرن الإفريقى!

محمد عبدالعزيز

بالمحبة.. معًا سنتجاوزها

لواء.حمدى البطران

انتفاضات شيوعية فى الصعيد

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية ونظيرها الفلسطينى: أهمية التنسيق لمواجهة المخططات الإسرائيلية.. وإيقاف إبادة غزة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 12 فلسطينيًا من نابلس وقرية قبلان

أحلام كبير المتطرفين.. الصهيونى «بن غفير» يتمسك بتهجير الفلسطينيين وعودة الاستيطان لغزة

مستعمرون يقتلعون 250 شتلة زيتون جنوب بيت لحم ويسرقون المحاصيل الزراعية