الإثنين 08 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

اخبار فاتتك| استـشهاد 18 فلسطينيًا جراء غارات الاحتلال على المنازل.. وتفاصيل حالة الطقس

اخبار فاتتك
اخبار فاتتك

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، يستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

استـشهاد 18 فلسطينيًا جراء غارات الاحتلال على المنازل فى دير البلح ومحيطها

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، باستـشهاد 18 فلسطينياعلى الأقل جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي على عدد من المنازل في دير البلح ومحيطها وسط قطاع غزة.

وأكدت القاهرة الإخبارية استشهاد طفل وإصابة آخرين في قصف الاحتلال لشقة سكنية في دير البلح وسط قطاع غزة.. للمزيد اضغط هنا.

سعر الذهب فى مصر اليوم الإثنين 8-1-2024 بالجنيه المصرى والدولار

مع اقتراب موعد الزفاف والمناسبات السعيدة يكثر التساؤل عن سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 8-1-2024 بالجنيه المصري والدولار عبر جوجل، حيث ارتفع سعر الذهب اليوم وذلك للمرة الثانية على الرغم من أن إجازة عيد الميلاد المجيد وسوق الصاغة المحلية والعالمية، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفاعًا بقيمة 55 جنيهًا، وذلك مقارنًة بسعره أمس.

وفي إطار الخدمات التي تقوم يتقديمها «الدستور» نقدم في السطور التالية آخر تحديث لـ أسعار الذهب اليوم الإثنين 8 يناير 2024، وفقًا لتصريحات خبير المشغولات الذهبية "أمير رزق"، للمزيد اضغط هنا.

جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 8-1-2024

يحرص عشاق الكرة المصرية والمحبون لها على معرفة جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 8-1-2024 لمعرفة المواعيد الحالية، لمشاهدة جميع المباريات في وقت حصري. 

ونعرض لكم جدول مباريات اليوم الإثنين 8 يناير 2024 في جميع البطولات العالمية والعربية وما هي كافة القنوات الناقلة للمباريات، للمزيد اضغط هنا.

الاحتلال الإسرائيلى يقر باستهداف نجل وائل الدحدوح عمدًا

علق جيش الاحتلال الإسرائيلي على قتله الصحفيين الفلسطينيين الشهيدين حمزة وائل الدحدوح ومصطفى الثريا، زاعمًا أن الاستهداف تم بسبب وجودهما مع عنصر إرهابي.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قالت وحدة المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن طائرة عسكرية حددت وأصابت سيارة عنصر كان يدير طائرة درون بطريقة تعرض قواتنا للخطر، على حد زعمها، للمزيد اضغط هنا.

حالة الطقس اليوم الإثنين 8-1-2024 ودرجات الحرارة الصغرى لجميع المحافظات

 

يحرص المواطنون مع الساعات الصباحية المبكرة على معرفة حالة الطقس اليوم الإثنين 8-1-2024 في مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات عبر جوجل، حيث كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس بمصر، منوهة إلى توقعاتها بالأحوال الجوية، والتي ستتمثل في درجات الحرارة، وأيضا حالة البحرين الأحمر والمتوسط، وذلك فضلًا عن الظواهر الجوية.

وتستعرض"الدستور" بهذا التقرير درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم الإثنين 8-1-2024 في مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات.. للمزيد اضغط هنا.

 

أخبار فنية وأخرى عن غزة استشهاد الاحتلال على المنازل الطقس اليوم الإثنين القاهرة الإخبارية الاثنين

مواد متعلقة

أخبار الظهيرة|مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات تركية ثالثة.. والرئيس يبحث مع وزير خارجية تركيا التصعيد العسكري بغزة

لا يفوتك هذا المساء| بدء تطبيق مبادرة خفض الأسعار غدًا.. والاحتلال يواصل قصف قطاع غزة

أخبار فاتتك| التطورات في غزة وأسعار الذهب وحالة الطقس

لو فاتك التريند| الرئيس السيسى لأسر الشهداء: أبناؤنا قدّموا ثمنًا عظيمًا من أجل وطن عظيم

أخبار فاتتك| الرئيس السيسى يبحث مع أردوغان احتواء التصعيد بين فلسطين وإسرائيل

لو فاتك الترند|الرئيس السيسى يتسلم شهادة المستوى الذهبى لمسار القضاء على فيروس "سى"

أخبار الظهيرة| مدبولي يُشارك في احتفالية إطلاق "عام الإيسيسكو".. واستعدادات أمنية لمباراة الزمالك والبنك الأهلى

أخبار الظهيرة.. موعد انكسار الموجة الحارّة.. ومهمة سهلة للأهلى أمام "سان جورج" الإثيوبى

الأكثر قراءة

الحكومة تكشف السعر المتوقع للجنيه أمام الدولار فى 2024

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع رمضان صبحى لاعب بيراميدز (انفراد)

"القاهرة الإخبارية": متظاهرون يغلقون الطريق المؤدى لمقر "الكنيست"

الآن موعد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الثالثة والرابعة والخامسة

الانتهاء من تطوير حديقة "المثلث البحري" بحي المنتزه أول في الإسكندرية

القفز للأمام.. ماذا سيفعل الرئيس السيسى فى اقتصاد مصر من 2024 إلى 2030؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

إنه وائل الدحدوح..!

حسين دعسة

الأردن ملكًا وحكومة فى مواجهة مع محاور جولة بلينكن بالمنطقة

محمود خليل

الفلاح الحصيف.. ومفرخة المماليك

وائل لطفي

ثقافة الفقر!

ماجد حبته

إشعال القرن الإفريقى!

محمد عبدالعزيز

بالمحبة.. معًا سنتجاوزها

لواء.حمدى البطران

انتفاضات شيوعية فى الصعيد

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية ونظيرها الفلسطينى: أهمية التنسيق لمواجهة المخططات الإسرائيلية.. وإيقاف إبادة غزة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 12 فلسطينيًا من نابلس وقرية قبلان

أحلام كبير المتطرفين.. الصهيونى «بن غفير» يتمسك بتهجير الفلسطينيين وعودة الاستيطان لغزة

مستعمرون يقتلعون 250 شتلة زيتون جنوب بيت لحم ويسرقون المحاصيل الزراعية