اخبار فاتتك| استـشهاد 18 فلسطينيًا جراء غارات الاحتلال على المنازل.. وتفاصيل حالة الطقس

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، يستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

استـشهاد 18 فلسطينيًا جراء غارات الاحتلال على المنازل فى دير البلح ومحيطها

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، باستـشهاد 18 فلسطينياعلى الأقل جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي على عدد من المنازل في دير البلح ومحيطها وسط قطاع غزة.

وأكدت القاهرة الإخبارية استشهاد طفل وإصابة آخرين في قصف الاحتلال لشقة سكنية في دير البلح وسط قطاع غزة.. للمزيد اضغط هنا.

سعر الذهب فى مصر اليوم الإثنين 8-1-2024 بالجنيه المصرى والدولار

مع اقتراب موعد الزفاف والمناسبات السعيدة يكثر التساؤل عن سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 8-1-2024 بالجنيه المصري والدولار عبر جوجل، حيث ارتفع سعر الذهب اليوم وذلك للمرة الثانية على الرغم من أن إجازة عيد الميلاد المجيد وسوق الصاغة المحلية والعالمية، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفاعًا بقيمة 55 جنيهًا، وذلك مقارنًة بسعره أمس.

وفي إطار الخدمات التي تقوم يتقديمها «الدستور» نقدم في السطور التالية آخر تحديث لـ أسعار الذهب اليوم الإثنين 8 يناير 2024، وفقًا لتصريحات خبير المشغولات الذهبية "أمير رزق"، للمزيد اضغط هنا.

جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 8-1-2024

يحرص عشاق الكرة المصرية والمحبون لها على معرفة جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 8-1-2024 لمعرفة المواعيد الحالية، لمشاهدة جميع المباريات في وقت حصري.

ونعرض لكم جدول مباريات اليوم الإثنين 8 يناير 2024 في جميع البطولات العالمية والعربية وما هي كافة القنوات الناقلة للمباريات، للمزيد اضغط هنا.

الاحتلال الإسرائيلى يقر باستهداف نجل وائل الدحدوح عمدًا

علق جيش الاحتلال الإسرائيلي على قتله الصحفيين الفلسطينيين الشهيدين حمزة وائل الدحدوح ومصطفى الثريا، زاعمًا أن الاستهداف تم بسبب وجودهما مع عنصر إرهابي.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قالت وحدة المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن طائرة عسكرية حددت وأصابت سيارة عنصر كان يدير طائرة درون بطريقة تعرض قواتنا للخطر، على حد زعمها، للمزيد اضغط هنا.

حالة الطقس اليوم الإثنين 8-1-2024 ودرجات الحرارة الصغرى لجميع المحافظات

يحرص المواطنون مع الساعات الصباحية المبكرة على معرفة حالة الطقس اليوم الإثنين 8-1-2024 في مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات عبر جوجل، حيث كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس بمصر، منوهة إلى توقعاتها بالأحوال الجوية، والتي ستتمثل في درجات الحرارة، وأيضا حالة البحرين الأحمر والمتوسط، وذلك فضلًا عن الظواهر الجوية.

وتستعرض"الدستور" بهذا التقرير درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم الإثنين 8-1-2024 في مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات.. للمزيد اضغط هنا.