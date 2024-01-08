الإثنين 08 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الاحتلال الإسرائيل يقر باستهداف نجل وائل الدحدوح عمدا

وائل الدحدوح
وائل الدحدوح

علق جيش الاحتلال الإسرائيلي على قتله للصحفيين الفلسطينيين الشهيدين حمزة وائل الدحدوح ومصطفى الثريا، زاعمًا أن الاستهداف تم بسبب وجودهما مع عنصر إرهابي.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قالت وحدة المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن طائرة عسكرية حددت وأصابت سيارة عنصر كان يدير طائرة درون بطريقة تعرض قواتنا للخطر، على حد زعمها.

وأضافت أن الاحتلال كان على علم بوجود الصحفيين حمزة الدحدوح ومصطفى ثريا الذين داخل السيارة التي تم قصفها.

واستشهد أمس الأحد حمزة نجل الصحفي وائل الدحدوح، ومصطفى الثريا في قصف إسرائيلي استهدف مركبتهم غرب مدينة خان يونس.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قالت مصادر محلية، إن طائرة مسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخًا صوب مركبة، كان يستقلها صحفيون، ما أدى لاستشهاد الصحفي حمزة (29 عامًا) نجل وائل الدحدوح، والصحفي مصطفى ثريا، وإصابة آخر، في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة صحفيين في منطقة المواصي غرب خان يونس.

جدير بالذكر أن الشهيد حمزة وائل الدحدوح قد فقد ابنه ووالدته وشقيقه وكثير من أفراد أسرته جراء استهداف الاحتلال لمنزل عائلته قبل أسابيع.

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